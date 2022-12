Alba: arrivano i panettoni solidali della Croce Rossa Italiana

Anche quest’anno tornano i panettoni solidale della Croce Rossa Italiana, realizzati in collaborazione con la Lidl e che vedono come testimonial Simona Ventura.

Il Comitato locale di Alba della Croce Rossa, sarà presente con alcuni banchetti dove poterli avere a fronte in un’offerta di 10 euro. I banchetti ci saranno domenica 18 dicembre per le messe domenicali del mattino, davanti alla Cattedrale di San Lorenzo (il duomo), alla parrocchia del Divin Maestro, alla parrocchia del Cristo Re e alla parrocchia della Madonna della Moretta.

I volontari saranno presenti anche per l’ultimo appuntamento del Circo nei Quartieri, organizzato dal Comune di Alba, in collaborazione con Collisioni, Banca d’Alba nello spazio dell’area calcio di via Cesare Delpiano,1 ad Alba.