Assemblea nazionale di Federcasa a Imperia, Marco Buttieri: “Porto in Europa le esigenze dell’edilizia popolare” [VIDEO]

“Ho il piacere di coordinare l'Ufficio Europa di Federcasa, federazione che riunisce 82 aziende italiane per la casa e abbiamo pensato di strutturare un ufficio che si deve rapportare con Bruxelles e con House Europe che è l'associazione che unisce tutte le case popolari d'Europa per poter fare azioni comuni ed avere delle direttive che siano puntuali sul tema della casa”, lo dichiara il cuneese Marco Buttieri che ha partecipato all’Assemblea nazionale di Federcasa in corso a Imperia.

Tra gli argomenti trattati, oltre al Superbonus 110 e all’Imu l’approvazione del Bilancio preventivo che ha il compito di esprimere e rappresentare in numeri (le entrate dell’associazione si attestano a 1.845.000,00 euro) quelle che sono le indicazioni, gli orientamenti e gli indirizzi della giunta, la necessità di diffondere maggiormente la conoscenza dell’associazione e del ruolo che svolge attraverso convegni e iniziative locali e nazionali, implementare il rapporto con gli organi di governo sia italiani che europeo, con le Regioni e le Organizzazioni sindacali di categoria.

Inoltre, la promozione, attraverso proposte ed interventi, di iniziative che possano impattare sia sulla semplificazione delle norme e delle procedure sia sul reperimento di fondi mirati a riqualificare il patrimonio esistente e ad incrementarlo, l’intervento sulla definizione di “alloggi sociali”, lo sviluppo di proposte per contenere i fenomeni di morosità, abusivismo e tensioni sociali, promuovere l’attività di Formazione del Personale.