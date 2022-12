Camminata per la pace di Cuneo: l'iniziativa si ripeterà ogni sabato del mese

Sabato 10 dicembre si è svolta in Via Roma a Cuneo la prima camminata per la pace promossa dalla "Rete pace e disarmo di Cuneo".

A partire dal prossimo 17 dicembre, l’iniziativa si ripeterà d’ora in avanti tutti i sabati, con la medesima modalità: ritrovo in Piazzetta Audiffredi alle 16 e partenza per il sagrato del Duomo in Via Roma.

Lungo il percorso verranno lette testimonianze e riflessioni sul tema della pace e della nonviolenza. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Informazioni al numero 347.3865237