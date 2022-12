Cuneo: presentata un'offerta per i terreni di 'Cascina Bernardina'

Hanno trovato un acquirente i terreni di 'Cascina Bernardina', di proprietà del Comune di Cuneo ma nel territorio della frazione Santa Margherita di Peveragno, a poca distanza dalla SP564.

Per i terreni - 25.700 metri quadri in parte a destinazione produttiva e in parte agricola - è stata infatti presentata un'offerta all'asta del comune capoluogo, che presentava una base di 750.000 euro.

Gli stessi terreni figuravano nel Documento Unico di Programmazione - nella parte relativa al piano delle alienazioni - per come presentato a inizio ottobre in commissione consiliare. I 13.000 metri quadri dell'annessa cascina invece, dopo un'attesa durata quarant'anni, è stata battuta all'asta per 179.000 euro nell'aprile dello scorso anno a beneficio di uno studio di professionisti con sede a Milano e Roma.