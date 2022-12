Dalla Regione 319.000 euro a 17 comuni della Granda per lavori su strade, fiumi e ponti

Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti e lavori di ripristino. Sono alcuni dei progetti che la Regione Piemonte finanzierà a dicembre attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

Nello specifico nel Cuneese saranno 19 gli interventi per 17 Comuni che potranno usufruire del contributo regionale per un totale di 319 mila euro. Lo stanziamento si aggiunge ai fondi già erogati dalla Regione nel mese di ottobre (circa 863 mila euro suddivisi su 31 interventi) e a giugno ( 361 mila euro su 5 interventi): «Si tratta totalmente di fondi regionali che si aggiungono a quelli già stanziati durante l’anno – annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi -. Ésempre stata nostra priorità essere di supporto agli enti locali e rispondere alle richieste dei tanti Comuni della nostra Regione che da soli non riescono a fronteggiare i costi di ripristino dei danni da calamità naturale».

Nel Cuneese il contributo la terza trance servirà ai lavori di somma urgenza e messa in sicurezza nei comuni di: Brossasco per interventi di messa in sicurezza della strada comunale San Mauro, Busca per la messa in sicurezza delle strade comunali montane in località Valmala Borgata Chiapellino, Casteldelfino per interventi di ripristino dell'acquedotto "Chiot Garin" e dello acquedotto di Borgata Torrette in Località Subiron.

A Castino per interventi di messa in sicurezza del Rio San Martino, a Monastero di Vasco per lavori di somma urgenza in Borgata Sottana, a Monasterolo Casotto lavori di somma urgenza a Borgata Sottana. A Mondovì per lavori di somma urgenza di ripristino viabilità strade comunali: via delle Moglie, via Santa Maria e via Einaudi.

A Montaldo di Mondovì per lavori di messa in sicurezza e ripristino viabilità delle strade comunali Case Bertola, Casera, Gariè, Calleri, Sant’anna-Villero. A Monticello D’Alba il contributo servirà al ripristino della copertura di un fabbricato comunale in Regione Molino, a Pamparato per lavori di somma urgenza sul torrente Casotto. A Prazzo serviranno per la messa in sicurezza della viabilità lungo la strada comunale per località Chiottoligiera e della strada comunale di Maddalena nei pressi del Mulino.

A Priola finanzieranno i lavori di somma urgenza per ripristino viabilità della strada comunale delle Chiosse, a Rocchetta Belbo serviranno per la rimozione di accumuli di materiale alluvionale (fango, detriti) e imbottimento sponde dei rii Rocchetta Vecchia, Minister, Soria, Borghetto. A Sala delle Langhe i contributi sono destinati all’intervento di ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di accesso al Cimitero della Frazione Arbi, a Torre Mondovì sarà finanziato lo di studio valutazione della sicurezza del ponte Sant'Antonio in comune di Torre Mondovi' e San Michele Mondovì sul Torrente Corsaglia.

A Treiso i fondi sosterranno la sistemazione del pendio interessato da dissesto e messa in sicurezza dell’area a parcheggio, sovrastante l’edificio comunale adibito a magazzino. In ultimo a Trezzo Tinella serviranno per la riparazione dei danni in corrispondenza del rio Roreto.