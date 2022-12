Distretti del commercio. Finanziati quattro progetti in Granda con oltre un milione di euro

La Regione ha pubblicato la graduatoria dei Comuni che si sono aggiudicati i fondi regionali dedicati ai progetti strategici dei Distretti Diffusi e Urbani del Commercio. Sono 32 i programmi finanziati per un ammontare complessivamente di 8.832.989 di euro.

«Si tratta del più grande investimento degli ultimi anni sul commercio di prossimità – hanno spiegato il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Turismo e Cultura, Vittoria Poggio - un segmento produttivo che costituisce buona parte dell’ossatura economica del Piemonte. Abbiamo incrementato da 5 a quasi 9 milioni i sostegni economici. Lavoriamo con sindaci e amministratori per rafforzare i sistemi locali che servono anche a riqualificare intere porzioni di territorio».

I PROGETTI FINANZIATI IN PROVINCIA DI CUNEO

In provincia di Cuneo sono stati finanziati 4 progetti. Al Distretto Urbano di Cuneo sono stati assegnati 276.240 euro per la riqualificazione funzionale e del mercato coperto di piazza Seminario; la riqualificazione di piazza Seminario; per il progetto Botteghe al Centro; la Riqualificazione di piazza Galimberti.

Al distretto diffuso del commercio di Alba-Bra sono stati assegnati 292.000 euro al progetto per la realizzazione di nuove infrastrutture, servizi e nuovo arredo urbano e di Formazione a sostegno dell’imprenditoria e di Comunicazione integrata sul riuso degli spazi sfitti.

Al Distretto Diffuso di Mondovì e del Monregalese con capofila il Comune di Mondovì sono stati assegnati292.000 euro per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’esteriorità degli esercizi del Distretto e per la riqualificazione strutturale e funzionale di spazi di immobili pubblici del Distretto.

Al Distretto Diffuso di Fossano Savigliano e Terre di Pianura sono stati assegnati 290.000 euro per l’ammodernamento esteriore delle attività commerciali.