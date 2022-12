Egea: auguri di Natale all’insegna della solidarietà e della sostenibilità

Venerdì 16 dicembre, nella Sede Centrale di Corso Nino Bixio ad Alba, si è svolta la tradizionale festa in famiglia di EGEA, la Casa delle Buone Energie, nel segno della Solidarietà e della Sostenibilità. L'importo solitamente destinato all'acquisto dei regali di Natale per Collaboratori, Soci e stakeholder ha dato energia a progetti Solidali e Sostenibili sul Territorio, in particolar modo con un contributo a favore delle famiglie e delle fasce più deboli, in dono alla Caritas - Diocesi di Alba e al Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero. A questi si aggiungono i tanti contributi elargiti durante il corso del 2022, a favore di Comuni, Scuole, Enti e Associazioni Sportive e a sostegno degli eventi del Territorio.

Al tradizionale scambio di auguri natalizi sono intervenuti il Presidente del Consiglio di Gestione EGEA PierPaolo Carini e il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza EGEA Giuseppe Rossetto. Hanno partecipato all’evento il Direttore Marco Bertoluzzo e il Vice Direttore Roberto Pessone per il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e don Mario Merotta, Direttore della Caritas Diocesana di Alba. Per l’occasione, i colleghi Alessandro Pasquero, Gianpaolo Genero, Federica Gallo e Marco Baiardi sono stati premiati per i 25 anni di lavoro in azienda e Massimo Viberti per i 30.

Le Buone Energie si propagano anche attraverso l’arte e la cultura. Durante la giornata lavorativa, a turno, tutti i Collaboratori del Gruppo che lo desideravano, hanno aderito e partecipato ad una visita guidata alla mostra del Caravaggio - “La Luce del Tormento”, allestita nella Chiesa di San Domenico. All’interno di un percorso multimediale e sensoriale è stato possibile approfondire il percorso alla scoperta del maestro Caravaggio e ammirare l’opera del “San Giovanni Battista Giacente” che sarà esposta in San Domenico fino al 29 gennaio.