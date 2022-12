Monica Ciaburro (FdI): “Due milioni di euro per le associazioni di volontariato che operano in ambito trasfusionale”

“Il Governo ha stanziato due milioni di euro a favore delle associazioni di volontariato che operano nell’ambito dell’attività trasfusionale”.



A renderlo noto è l’onorevole di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro: “Questi fondi - prosegue - potranno essere utilizzati per l’acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle proprie attività che attualmente non vengono rimborsati con altre disposizioni di legge”.



“Il volontariato in Italia è una grande risorsa - conclude l’onorevole Ciaburro - : sostenerlo con finanziamenti mirati è indispensabile per alimentare in maniera concreta impegno, lavoro e valori. Io stessa sono una donatrice di sangue e quindi conosco da vicino le criticità che ci possono essere, soprattutto nelle realtà più piccole”.