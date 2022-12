Nuovi operatori per l’emergenza in Croce Rossa a Mondovì

Si è svolto lo scorso 6 dicembre, presso il Comitato Locale della Croce Rossa di Mondovì, l’esame finale del corso “operatori per l’emergenza” (OpEm) al quale hanno partecipato 30 volontari della Provincia di Cuneo e due volontari del Comitato di Millesimo.

“Il corso- spiega la Presidente del Comitato di Mondovì, Lina Turco, - ha come obiettivo la conoscenza degli assunti fondamentali delle attività di emergenza CRI e del sistema di Protezione Civile e fornisce le opportune conoscenze ai partecipanti, al fine di garantire l’interoperabilità attraverso standard training a livello nazionale. Il corso porta altresì all’acquisizione delle conoscenze necessarie per proseguire percorsi specialistici in materie delle attività di emergenza”.

La presidente è entusiasta di aver ospitato nella sede di Mondovì questo corso che si è rivelato molto tecnico e si congratula con tutti i partecipanti e ringrazia gli istruttori.

Le conoscenze e le abilità acquisite saranno propedeutiche ai futuri corsi specializzanti delle aree Operazioni, emergenza e soccorsi e saranno abilitanti per gli altri ambiti di intervento.

Fausto Pettavino, delegato locale all’attività di emergenza, sottolinea l’importanza della formazione continua dei volontari è fondamentale sia nell’ambito sanitario che in quello di Protezione Civile, considerati gli eventi alluvionali sempre più frequenti nei nostri territori.

L’Operatore di emergenza si inserisce come valido supporto nelle attività di Protezione Civile, oltre che in ambito sanitario, in ambito tecnico per le varie fasi di allestimento di attrezzature di emergenza (tende, gruppi elettrogeni, torri faro, ecc) e anche come supporto psicologico alle persone colpite da eventi avversi.

Grande soddisfazione nel Comitato della Croce Rossa di Mondovì per l'assegnazione dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica alla Vice Ispettrice delle I.I.V.V. dell’ispettorato locale Sorella Anna Maria Curti (Gisella). Sorella Curti ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la sua importante e instancabile opera di volontariato in Croce Rossa.

Gisella Curti è, da sempre, impegnata a 360° nei corsi BLSD per la popolazione e nelle attività sociali della CRI, con particolare attenzione al Centro d'ascolto “Orecchio di Venere” di cui è stata anche una delle promotrici.