Oltre duemila over 65 hanno utilizzato i mezzi pubblici nel 2022

Sono stati oltre 2mila nel corso del 2022, gli over 65 che tra Cuneo e provincia hanno usufruito degli speciali abbonamenti GrandaBus, il consorzio che gestisce il trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo, per promuovere e incentivare la mobilità della popolazione anziana sul territorio del capoluogo e della Granda. Gli abbonamenti, acquistati a tariffe agevolate, hanno generato circa 300mila viaggi su tutto il territorio provinciale: le linee più "battute" sono state la tratta urbana di Cuneo e la extraurbana Cuneo-Saluzzo. L'offerta viene riproposta anche per tutto il 2023: con l'abbonamento "GrandaBus 65+" gli over 65 hanno la possibilità di viaggiare su tutti i servizi del territorio cuneese in totale sicurezza e comodità, ad un costo calmierato di 60 o 85 euro. Non solo: i cittadini residenti a Cuneo che hanno 70 anni e più (nati non oltre il 31 dicembre 1952) dal 1° gennaio 2023 e per tutto l'anno potranno usufruire dei nuovi abbonamenti annuali a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale. E con il "Bonus Trasporti" ministeriale, richiedibile entro il 31 dicembre 2022, si può viaggiare anche gratis per tutto l'anno. I dettagli delle promozioni si possono scoprire al numero gratuito dedicato 800.111.773, visitando il sito www.grandabus.it o presso la biglietteria unica del consorzio GrandaBus, in via Carlo Pascal 7, a Cuneo.