Ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale di Bra, convocato per le 15 di giovedì 22 dicembre 2022 nella sala consiliare “Achille Carando”. L’assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 unitamente ai diversi documenti che ne fanno da corollario, tra cui la determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef e dell’Imposta municipale propria per il prossimo anno.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link. (rb)