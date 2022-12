Un profumo buono e leggero: quello del futuro che stanno scrivendo Andrea e Syria

Spingo la porta di Decutop. Tra il nero del desk e il crema delle pareti si apre un ventaglio tonalità che va dal caffè al fuxia. Anche le decorazioni natalizie sono in perfetto equilibrio in quel mix di colori, caldi come sorrisi di Andrea e Syria, 40 anni in due.

Li saluto e quei sorrisi sanno di famiglia anche a me, che di loro, fino ad oggi, ho solo sentito parlare.

Andrea ha 22 anni, ha conseguito l’abilitazione per acconciatore al Cfpcemon di Mondovì ed è il titolare. Syria, anche lei qualificata al Cfpcemon, 4 anni più giovane, da un anno è dipendente di Andrea

“Lavora con me, non per me - ci tiene a precisare Andrea - Le chiesto di venire a lavorare qui quando avevo aperto il salone da poco più di un mese e ancora non avevo realizzato di essere un parrucchiere professionista. Ricordo benissimo che il primo giorno in cui è arrivata avevo più paura io di lei: sapevo esattamente cosa non volevo essere ma non avevo idea di ciò che avrei dovuto dire o fare per fare in modo che la nostra squadra funzionasse. Capo è una parola che proprio non mi piace e io ho sempre pensato che dovessimo crederci insieme, a distanza di un anno posso dire che facciamo tutto insieme e siamo in sintonia, tra di noi e con i clienti, e questo mi sembra un buon inizio.”

Mi trattengo un’ora circa, Andrea mi racconta della sua voglia di imparare e di crescere, di quanto ritiene importante la formazione e di quanto gli piace questo lavoro nonostante, ammette, richiede molto impegno. Syria è più timida, parla poco ma è evidente quanto condivida le idee e la passione del suo titolare.

Il salone è in pieno centro a Millesimo, oggi sarebbe il giorno di chiusura ma mentre chiacchieriamo diversi clienti notano la luce accesa ed entrano per un saluto veloce, un appuntamento o una sistemata alla frangia.

Qui c’è un profumo davvero buono e leggero: è quello del futuro, forse un po’ inconsapevole ma per nulla superficiale e libero da quella retorica della gavetta come sinonimo di giusto sfruttamento, che i boomer appioppano a quelli della loro età.

Andrea e Syria sono energia per tutti i ragazzi e acqua sulle malelingue che dipingono i giovani privi di volontà.

Silvia Randone, responsabile dei corsi di acconciatura al Cfpcemon ricorda con affetto e stima Andrea e Syria: “Entrambi volenterosi e seri ma soprattutto appassionati di quello che sarebbe stato il loro futuro, sono arrivati da noi ancora bambini, a 14 anni, sono cresciuti e maturati tanto durante gli anni di scuola. Talmente tanto che, seppur molto giovani, hanno già in mano un salone di successo!

È un’enorme soddisfazione per me e per tutti i docenti che li hanno seguiti vedere il loro sogno realizzato, la grinta e l’allegria che mettono in quello che fanno.

Storie come la loro fanno amare ancora di più il lavoro di docente: a volte è faticoso, non sempre quando sono a scuola gli/le allievi/e capiscono i nostri insegnamenti piuttosto che consigli o rimproveri; ma poi tutto trova un senso, quando vedi i ragazzi/e riscattarsi e trovare la propria strada!

Complimenti ad Andrea e Syria e a tutti gli altri ex allievi che hanno già aperto un proprio salone …. E sono tanti!”