Viabilità su Viale Angeli: perché non chiuderlo solo da corso Vittorio Emanuele in su?

Riceviamo e pubblichiamo:

in riferimento al vostro articolo della settimana scorsa sulla viabilità del Viale Angeli, vorrei dare un ulteriore suggerimento in quanto abitante in viale Mistral (la prosecuzione di viale Angeli) e quindi parte in causa per ovvi motivi.

La soluzione piu pertinente potrebbe proprio essere quella di chiudere il viale da corso Vittorio Emanuele: sgraverebbe dall'eccessivo traffico via Bersezio e darebbe possibilità di accesso ai parcheggi del viale.

Unica cosa che vorremo però chiedere è un controllo costante e reale della velocità o adozione di strumenti dissuasori alla velocità, del tratto a monte del Santuario, viale Mistral appunto, in quanto la strada si presta a velocità eccessive, con sorpassi plurimi e incontrollati (il problema è stato più volte segnalato alla Polizia locale).

Nella speranza che si trovi un' intesa il più possibile condivisa per proseguire l'iniziativa del viale come spazio di socialità, sport e tutela ambientale porgo distinti saluti.

Lettera firmata