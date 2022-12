Rocca de' Baldi piange Pierino Isoardi, storico portalettere e volontario della CRI di Morozzo

Rocca dè Baldi in lutto per la scomparsa di Pietro Isoardi, per tutti "Pierino", storico portalettere da anni in pensione.

"Pierin - lo ricorda il sindaco Bruno Curti - è stato portalettere appunto ed ha svolto il suo servizio in diversi Comuni della Provincia, in particolare Benevagienna, dove molte persone lo ricordano ancora come persona schietta e gioviale. Amava definirsi professore in lettere, secondo il suo stile, schietto e un po' guascone - in riferimento al suo lavoro che aveva svolto con simpatico entusiasmo e dal quale era in quiescenza. Pierino però aveva un cuore "grande cosi", tant'è che trascorreva finche la sua salute glielo ha permesso, il suo tempo libero nel preziosissimo servizio di Volontario CRI presso la Sede di Morozzo. Abbiamo trascorso molti anni insieme nel bellissimo Gruppo dei Volontari di Soccorso e svolto molti servizi insieme. Gioviale, prudente ma con una parola buona per tutti, ha tenuto a battesimo numerosissimi Volontari che lo ricordano tutti con unanime simpatia e mestizia. Come non vederlo ancora con la sua inseparabile...Fiat Bianchina. Grazie Pierin...ti immaginiamo ancora con il tuo furbo sorristo sotto i tuoi baffetti...".