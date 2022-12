A San Rocco Bernezzo la materna paritaria sorelle Beltrù

La scuola materna paritaria sorelle Beltrù a San Rocco Bernezzo, dal 2000 è nella nuova struttura, dotata di tutti dispositivi di sicurezza previsti, affinché i bambini possano frequentare la scuola in completa sicurezza e tranquillità.

La scuola è affiliata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e rispetta tutte le norme e le disposizioni dettate dal Ministero dell’Istruzione.

La scuola è dotata di 4 sezioni per le attività didattiche seguite da insegnanti curricolari, un ampio salone per le attività di gruppo, una cucina attrezzata, 2 dormitori ed una vasta area esterna con giochi vari.

I pasti sono preparati giornalmente dalla cuoca della scuola, con prodotti genuini e molti sono frutto delle donazioni degli orticoltori della frazione.

I bambini sono messi al primo posto e tutte le attività sono volte al loro apprendimento e alla loro crescita, affinché arrivino preparati all’impatto con la scuola primaria.

Le attività svolte sono, oltre alla programmazione, che cambia ogni anno, corsi di Yoga e di nuoto, motricità (per tutti) e per i più grandi corsi di inglese e di grafologia, quest’ultimo tenuto da un’esperta grafologa.

Non mancano durante l’anno le uscite per le attività extra scolastiche, come gite e passeggiate nei boschi, cascine didattiche, ecc.

Le attività svolte vengono pubblicate sulla pagina Facebook della scuola, che invitiamo a visitare, nel pieno rispetto della privacy dei bambini.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 17.00, dove i bambini sono seguiti dalle stesse insegnanti.

L’amministrazione è attenta alle esigenze delle famiglie e le rette sono rimodulate in base alle condizioni economiche delle famiglie più fragili.

Per informazioni si può contattare la scuola al n° 0171 85123 oppure la coordinatrice Michela cell. 348 3102256