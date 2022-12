In arrivo un weekend di tempo stabile ma freddo

Ieri, giovedì 15 dicembre, tanta neve anche sulle pianure del Piemonte che ha creato non pochi disagi alla circolazione. Fino a 20/30 cm sulle pianure cuneesi, a calare andando verso il torinese e le province vicine. Da oggi il tempo sarà più stabile e privo di precipitazioni, ma la neve al suolo e le nebbie manterranno le temperature piuttosto rigide.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 16 a 18 Dicembre.

Cielo che si manterrà irregolarmente nuvoloso, per via di passaggi nuvolosi sterili o per nebbie persistenti anche di giorno sulle pianure. Non mancheranno tuttavia spazi soleggiati soprattutto in montagna.

Le temperature saranno in temporaneo rialzo in montagna tra oggi e domani, per poi calare nuovamente ma rimanendo non troppo distanti dalle medie del periodo. In pianura invece la neve e le nebbie manterranno temperature rigide, con frequenti gelate notturne e massime che in molti casi non supereranno i 4/5 C° (fino 7/8 °C ol sole), mentre le minime localmente potranno scendere anche al di sotto dei -5 °C. Al mare le massime si manterranno attorno 10/12°C, mentre le minime sui 6/8°C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile, ad eccezione delle zone centrali della Liguria dove potranno persistere moderate correnti settentrionali con qualche raffica più forte tra e .

Da lunedì 19 Dicembre.

Correnti occidentali ma più secche e anticicloniche manterranno tempo stabile ma senza che le temperature si alzino troppo almeno fino a mercoledì. Per Natale la tendenza indica un aumento delle temperature e ancora bel tempo.

