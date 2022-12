Big Eyes Coin mira a diventare la prossima moneta meme popolare mentre ETH e Flow emergono come attori chiave

I progressi nelle criptovalute e nella tecnologia blockchain hanno fornito molte nuove strade per gli investimenti. Le notizie sul mercato delle criptovalute forniscono aggiornamenti quotidiani sui prezzi e sugli eventi imminenti che possono aiutare gli investitori. In questo articolo, vengono discusse criptovalute come Big Eyes Coin (BIG), Ethereum (ETH) e Flow (FLOW) poiché queste tre monete sono pronte a generare potenzialmente enormi rendimenti per i loro utenti.

Big Eyes (BIG) è un token guidato dalla comunità incentrato sulla finanza decentralizzata (DeFi), NFT e miglioramento del metaverso. Il progetto si basa sulla blockchain di Ethereum e funziona come una piattaforma decentralizzata. Il progetto mira a riunire le persone in una comunità e creare valore per gli utenti attraverso le funzionalità DeFi disponibili su Ethereum. Il progetto è attualmente in fase di prevendita e finora ha raccolto oltre 9,5 milioni di unità. Ha anche superato gli audit dei contratti intelligenti e molti appassionati di criptovalute ritengono che genererà potenzialmente enormi ritorni dopo il suo lancio previsto alla fine del 2022.

Un'altra caratteristica di questa moneta meme DeFi è la sua attenzione alla filantropia. Ha lo scopo di proteggere la vita marina dagli effetti nocivi dell'inquinamento e della pesca eccessiva. Tuttavia, Big Eyes ha promesso di rilasciare il 90% della fornitura di monete il giorno del lancio. Il progetto contiene 200 miliardi di monete, di cui 180 miliardi sono disponibili per l'acquisto da parte degli utenti ordinari. Il team ha deciso di donare il 5% dei token a un ente di beneficenza marino e mantenere il restante 5% per futuri sforzi di marketing.

La piattaforma ha ora lanciato il suo evento di prevendita di fase 6 e ha raccolto $ 9.927.086 da $ 10.700,00. Gli utenti possono acquistare monete tramite MetaMask o Wallet Connect utilizzando un'app mobile o desktop. Aggiungi un portafoglio per acquistare istantaneamente monete con USDT, ETH o BNB. Le monete possono essere richieste dopo che la vendita è finita. Gli appassionati di criptovaluta amano far parte di club esclusivi, ma spesso non hanno i fondi per entrare in tali comunità. Tuttavia, Big Eyes offre un esclusivo club NFT chiamato Sushi Crew.

Durante il periodo di prevendita, Big Eyes organizzerà un concorso promettendo al vincitore 250.000 BIG Token. Tutte le transazioni NFT sono soggette a una commissione del 10%, di cui il 5% sarà donato ai possessori di token e l'1% in beneficenza.

Ethereum Foundation cerca proposte di progetto su rollup di livello 2

Ethereum è stato lanciato nel 2015 da Anthony Di Lorio, Charles Hoskinson, Gavin Wood, Joseph Lubin e Vitalik Buterin. La rete Ethereum è una piattaforma decentralizzata che utilizza contratti intelligenti e consente agli sviluppatori di distribuire dApp sulla sua piattaforma. Ethereum ha cambiato il suo metodo di consenso da proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS) per ridurre la quantità di energia consumata. Ether, noto anche come ETH, è il token nativo della piattaforma. Secondo i rapporti, la Fondazione Ethereum sta invitando proposte di strumenti, analisi, ricerca e formazione sui rollup di livello 2. I progetti selezionati riceveranno fondi e saranno sponsorizzati dalla fondazione. Il link di invio è aperto e la scadenza si chiude tra sei settimane.

Flow collabora con DappRadar per abilitare i pagamenti tramite NFT

Dapper Labs è stato il creatore originale della blockchain Flow, una blockchain veloce, decentralizzata e adatta agli sviluppatori progettata per alimentare la prossima generazione di giochi, app e risorse digitali che li supportano. È la blockchain leader costruita da un team che continua a offrire grandi esperienze ai consumatori, tra cui CryptoKitties, Dapper Wallet e NBA Top Shot. FLOW è il Token nativo della piattaforma ed è la valuta principale della rete. Ha un'offerta massima di $ 1,37 miliardi con un'offerta circolante di $ 1,04 miliardi. Secondo i rapporti, Flow ha collaborato con DappRadar per consentire il commercio e l'acquisto utilizzando NFT e Web3. Il Dapp store ospiterà progetti costruiti utilizzando la blockchain Flow.

Il team dietro il progetto Big Eyes ha trascorso molto tempo a pianificare la roadmap e, di conseguenza, c'è molta eccitazione tra gli appassionati di crittografia per questo nuovo progetto. Il progetto mira a diventare la prossima grande moneta meme e potrebbe potenzialmente generare rendimenti interessanti a lungo termine.

Moneta Big Eyes (BIG)

