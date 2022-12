Big Eyes Coin sta attirando le balene di Ethereum e altre monete meme stanno reagendo

Le balene di Ethereum sono ben note per avere un grande occhio per i token meme. Big Eyes Coin (BIG) è una delle più recenti monete meme che potrebbero essere sul radar delle balene di Ethereum. Sebbene il suo mercato stia praticamente emergendo al momento della stesura di questo articolo, Big Eyes Coin sta già raggiungendo grandi numeri e valori con il passare dei giorni.

Floki Inu (FLOKI), Shiba Inu (SHIB) e molti altri potrebbero figurare tra le monete meme che reagiscono al fatto che Big Eyes Coin viene monitorata dalle balene. Le balene sono note per manipolare il mercato, specialmente quando detengono una porzione enorme di una risorsa crittografica. Questo non sarà così per Big Eyes Coin perché la comunità determina come viene distribuita la moneta, comprese le sue politiche di gestione del tasso di combustione e dell'inflazione.

Cosa potrebbe esserci di unico in Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin (BIG) è una delle prime di molte monete meme a tema gatto sul mercato. Ha lo scopo di stabilire il ritmo per i futuri token meme di origine del gatto. Cani e gatti sono percepiti rivali; Per la cronaca, la famiglia di cani attualmente governa il meme-verso. Big Eyes Coin sarà la prima moneta meme della famiglia dei gatti a rivaleggiare con queste monete meme leader come Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE).

Può sembrare un compito impossibile, ma con la sua comunità in crescita, Big Eyes Coin è pronta per qualcosa di eccezionale. Finora, ci sono stati enormi progressi nell'ecosistema. L'alta cifra sollevata rispetto alla prevendita sarà utilizzata per alimentare l'ecosistema Big Eyes e molti prodotti e servizi che saranno alimentati da Big Eyes Coin.

Prodotti e servizi progettati per essere alimentati da Big Eyes Coin (BIG)

Il primo dei tanti sarà il trading di criptovalute che sosterrà il flusso di liquidità nell'ecosistema. In secondo luogo, saranno NFT, uno dei servizi Web3 più ricercati su Internet.

Big Eyes NFT sarà utilizzato come incentivo per avvicinare la comunità attraverso merchandising personalizzato per ogni collezionista o possessore di token. I membri della comunità possono anche coniare i propri NFT e venderli all'interno e all'esterno dell'ecosistema.

La comunità creerà hype attorno ai progetti NFT su Big Eyes e questo probabilmente renderà il token più praticabile e prezioso nel vasto mercato NFT.

Big Eyes Coin nel futuro

Molte cose potrebbero non essere dette sul futuro di Big Eyes Coin. La comunità di volta in volta eseguirà audit che coprono il futuro dei prodotti e servizi Big Eyes Coin e Big Eye. Ciò contribuirà a migliorare l'ecosistema e creare spazio per innovazioni di brainstorming che potrebbero portare Big Eyes e Big Eyes Coin al livello successivo.

La liquidità della DeFi è uno dei problemi della DeFi e Big Eyes Coin è decisa a rendere la liquidità disponibile e accessibile a tutti su Internet a costi minimi o nulli. Gli eccessi torneranno alla comunità e alla società in generale.

Moneta Big Eyes (BIG)

