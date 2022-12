Crypto News: Big Eyes Coin è stata ribaltata da molti per battere Shiba Inu e Dogecoin al prezzo di 1 Dollaro

Mentre sono molte monete meme nel mercato delle monete, devono ancora essere in grado di superare il segno di 1 Dollaro. Dogecoin (DOGE) era vicino l'anno precedente, ma la sua impressionante corsa al toro non è stata sufficiente per ottenere il primo titolo di moneta meme da 1 Dollaro.

È probabile che la moneta meme gigante o il suo secondo classificato Shiba Inu (SHIB), non riusciranno a raggiungere l'impresa quest'anno o il prossimo. Tuttavia, gli appassionati di criptovalute, inclusi alcuni analisti, ritengono che Big Eyes Coin (BIG) abbia più potenziale per raggiungere questo punto di prezzo e oltre rispetto a

Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).





Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è considerato il re delle monete meme. Ha ispirato molti progetti crittografici, incluso il suo rivale più vicino, Shiba Inu. Il progetto crittografico open source si chiama "la criptovaluta del popolo". Come Bitcoin (BTC), è anche una valuta digitale peer-to-peer e il suo obiettivo principale era quello di far sorridere le persone.

Tuttavia, il movimento accidentale è diventato un progetto che ha reso la maggior parte dei cripto milionari. Mentre la moneta meme è stata utilizzata per dare la mancia su alcune piattaforme legate alle criptovalute, non ha un chiaro caso d'uso. Tuttavia, Dogecoin (DOGE) punta sulla sua forte comunità, che lo ha aiutato a rimanere rilevante sul mercato. Il suo massimo storico di $ 0,7 nel 2021 è stato il più vicino a una moneta meme a superare il punto di $ 1, ma questo potrebbe cambiare nel prossimo anno.

Shiba Inu (SHIB)

Mentre Shiba Inu si avvicina a Dogecoin (DOGE) nella capitalizzazione di mercato, è lontano nel prezzo di mercato. Gli esperti ritengono improbabile che l'auto-acclamato "Doge killer" raggiunga il picco al prezzo di $ 1 rispetto al DOGE. Shiba Inu ha anche ispirato molti progetti che mirano a seguire i suoi progetti. Tuttavia, molti hanno faticato a trovare i loro piedi nel mercato delle monete.

Moneta Big Eyes (BIG)

Da tutte le indicazioni, Big Eyes Coin (BIG) è posizionata per eguagliare il successo di mercato di Dogecoin e Shiba Inu e superarlo. Si ritiene che la nuova moneta meme sia la prossima risorsa crittografica ad esplodere in base alle sue caratteristiche uniche.

Big Eyes Coin è una risorsa crittografica a tema gatto che si differenzia dai 200+ progetti di meme a tema cane sul mercato. La sua utilità e applicazione nello spazio DeFi e nello spazio NFT aumentano le possibilità di successo sul mercato e il potenziale di sperimentare un notevole aumento dei prezzi.





Il progetto crittografico incentrato sulla comunità ha attirato molti appassionati con la sua politica e i suoi concorsi senza tasse. Le sue efficaci strategie di marketing hanno aumentato la sua adozione e molti credono che sarà un grande progetto quando verrà lanciato. Pertanto, la sua adozione prevendita continua ad aumentare rapidamente.

Il progetto basato su Ethereum ha il sostegno della comunità e altre cose di cui ha bisogno per prosperare. Gli esperti hanno suggerito di superare gradualmente il massimo storico di Dogecoin e battere la moneta gigante al segno di $ 1, ma questo potrebbe richiedere un po 'di tempo. Si consiglia ai potenziali utilizzatori di entrare ora per far parte dei guadagni durante il suo aumento periodico che potrebbe vederlo colpire $ 1.

