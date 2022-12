Divano Letto, come ottimizzare lo spazio in casa

Un Divano letto è sempre utile in qualsiasi casa ma la sua scelta deve tenere conto di molti diversi fattori. Innanzitutto si deve armonizzare con la casa, spazi, colori, dimensioni e materiali devono essere considerati attentamente anche in relazione all'uso che intendi fare del Divano letto. Ecco alcuni consigli utili.

Come scegliere il Divano Letto

La scelta del Divano Letto non può prescindere dall'uso che ne fai e dall'ambiente in cui viene collocato, quindi dalle dimensioni del divano stesso.

Certamente bisogna tenere conto della presenza di finestre, posizione delle porte e termosifoni. Se hai poco spazio puoi, ad esempio, scegliere un divano senza braccioli se bene questi rappresentino una maggiore comodità.

Se sei un single che vive in un monolocale, ad esempio, il Divano letto è un elemento che ti permette durante il giorno di accogliere ospiti per trasformarsi un un comodo letto nel momento in cui serve. Tieni conto che in questo caso l'ingombro standard prevede circa 80 cm di larghezza da 190 a 200 di profondità.

Se lo spazio a disposizione lo permette, puoi anche optare per un divano più importante da 3 o 4 posti, eventualmente anche angolare, oppure per un divano letto alla francese, una piazza e mezza.

Presta attenzione alla meccanica che deve consentire l'apertura e chiusura con la massima praticità e robusta affinchè duri nel tempo. Ancora, merita considerazione il materiale di rivestimento che deve presentare una particolare robustezza soprattutto se in casa c'è un amico peloso.

Scegli colori chiari se l'ambiente è piccolo oppure scuri se l'ambiente è ampio, magari anche un po' esagerato, richiedendo un impatto visivo riducente lo spazio reale.