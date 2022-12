Dogeliens e Litecoin sono i migliori gainer crittografici da tenere d'occhio nel 2022

Il mercato delle criptovalute ha avuto dure maniglie su tutte le risorse crittografiche nelle ultime settimane. Tuttavia, ha allentato la sua presa negli ultimi giorni e ha permesso ad alcune criptovalute di crescere, restituendo ai titolari un profitto decente. Litecoin (LTC) è un beneficiario di quella pompa di prezzo, e ci possono essere alcune ragioni per questo.

Otto mesi prima dell'attesissimo evento di dimezzamento, che ridurrà il tasso di aumento dell'offerta di Litecoin del 50%, Litecoin ha mostrato una divergenza dal calo a livello di mercato. Il terzo dimezzamento dei pagamenti minerari, previsto per agosto del prossimo anno, ridurrebbe i premi dati ai minatori LTC per la registrazione delle transazioni sulla blockchain da 12,5 LTC per blocco a 6,25 LTC per blocco. La narrativa di Litecoin è cambiata da negativa a positiva nei mesi precedenti i suoi due precedenti round di dimezzamento nel 2015 e nel 2019.

In altre notizie, Dogeliens (DOGET) è tornato al suo slancio iniziale prima del crollo del mercato, e la sua prevendita sembra di nuovo buona. La prevendita di Dogeliens ha iniziato a muoversi più velocemente dopo la pompa Dogecoin (DOGE) di alcune settimane fa in reazione alle notizie di Elon Musk. Gli amanti dei memecoin hanno scoperto Dogeliens come un'iterazione sottovalutata dei meme dei cani e credono che possa aiutarli a fare un sacco di soldi.

Litecoin cavalca l'onda del mercato

Litecoin (LTC) è una criptovaluta di prima generazione e un fork Bitcoin (BTC). All'epoca, ha scatenato conversazioni che hanno confrontato entrambe le reti blockchain. Bitcoin è stato indicato come oro digitale, mentre Litecoin è stato chiamato argento digitale. Litecoin è stato inizialmente creato come risposta alle imprese minerarie su larga scala che hanno preso il sopravvento in Bitcoin, il che potrebbe renderlo più controllato centralmente. Tuttavia, Litecoin stesso non poteva impedire ai minatori aziendali di assumere la quota di rete del leone. Quindi, è diventata una moneta estraibile e un sistema di pagamento come Bitcoin.

Litecoin è stato lanciato con 150 monete pre-minate, generando un nuovo blocco ogni 2,5 minuti. L'offerta totale del token è di 84 milioni di monete che sono progettate per ridursi nel tempo. Quando l'hash di un blocco e i dati delle transazioni inclusi nel blocco vengono convalidati e viene formato un nuovo blocco, il minatore viene premiato. A determinate soglie, queste ricompense sono divise a metà fino alla soglia successiva; Questo processo è chiamato halving, che aiuta a rallentare la creazione di nuove monete.

Il prezzo di Litecoin era di circa $ 150 all'inizio dell'anno. Tuttavia, a seguito del ribassista del mercato il valore della criptovaluta è sceso fino a $ 42 a giugno. Nonostante il miglioramento, ha trascorso la maggior parte del tempo bloccato sotto $ 55 due volte nel solo mese di novembre; è salito oltre il segno.

Dogeliens in missione per portare i meme in una nuova dimensione

Dogeliens (DOGET) è un nuovo progetto di memecoin la cui comparsa segna buoni segnali per la prossima corsa al toro. È un'altra iterazione dei meme sui cani, e la comunità DOGE e altri amanti dei memecoin l'hanno adottata.

Dogeliens mira ad essere un memecoin DeFi, utilizzando le risorse disponibili la finanza decentralizzata consente di creare ricchezza per la sua comunità. Il lancio su BNB Smart Chain consentirà al progetto di prosperare come una delle reti disponibili più scalabili e la seconda rete più grande nel mercato DeFi.

Dogeliens usa i meme dei cani in un modo molto migliore. Poiché il token supporta una varietà di utilità che Dogecoin non poteva, sarebbe in grado di creare più divertimento per la comunità da utilità all'avanguardia come NFT. Dogeliens è sembrato promettente e continua a guadagnare trazione mentre gli investitori cercano la prossima grande cosa.

Dogeliens appare come il prossimo grande memecoin perché altre opzioni popolari sono già troppo costose per le solite enormi pompe di prezzo. Con Dogeliens ancora in prevendita, gli investitori entrano a un prezzo molto basso e approfittano dell'ampio margine di profitto.

