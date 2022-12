Dolore muscolare dopo l’allenamento: Possiamo prevenirlo?

Possiamo prevenire il dolore muscolare dopo l’allenamento? Continua con la lettura dell’articolo per scoprirlo!

L’attività aerobica e il sollevamento pesi sono due attività molto benefiche per il corpo. Il primo migliora la nostra salute cardiovascolare e la sensibilità insulinica, mentre il secondo migliora il sistema ormonale, la densità ossea e la composizione corporea. (+ muscolo – grasso).

Tuttavia, è proprio necessario dover sopportare il dolore muscolare dopo questi allenamenti? C’è un modo per prevenire o quantomeno ridurre il dolore post workout? Scopriamolo subito!

Perché dopo un allenamento soffro di dolore muscolare?

La prima cosa da sapere sull'indolenzimento muscolare è che chiunque può sperimentarlo, indipendentemente dal fatto che tu sia nuovo all’esercizio o che invece tu sia un atleta avanzato, dato che se che solitamente gli atleti più esperti aumentano durante l’anno l’intensità e la durata degli allenamenti, fattori che possono causare un alto grado di affaticamento muscolare.

Il carico extra posto sul tuo corpo durante l'esercizio crea minuscole micro-lacerazioni nei tuoi muscoli. Queste piccole lacerazioni sono una risposta normale all’allenamento. In effetti, sono necessarie per poter crescere muscolarmente, tuttavia sono anche la causa del tuo dolore post workout.

Mentre il corpo guarisce e ripara queste piccole lacerazioni, i muscoli vengono ricostruiti più sani e più forti di prima, tuttavia, l’accrescimento muscolare ha un costo da pagare per il corpo: il dolore muscolare.

I muscoli doloranti che senti dopo un allenamento sono un sottoprodotto del processo di guarigione muscolare. Questo dolore è noto come indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata, o DOMS, poiché non si verifica immediatamente, ma può sopraggiungere da uno ai tre giorni dopo la fine dell’allenamento.

Se ad esempio, ieri hai corso 2-3 Km in più rispetto al tuo grado di preparazione, potresti avere dolore muscolare ai glutei, alle gambe, all’addome o ai polpacci. Questo dolore indica che hai spinto il tuo corpo oltre i limiti delle tue capacità muscolari. Il tuo corpo risponde al tuo stimolo allenante con un maggiore potenziamento muscolare o aerobico.

Il dolore muscolare a insorgenza ritardata non deve essere confuso con il dolore acuto che può verificarsi durante o subito dopo la fine dell’allenamento, dato che questo dolore è associato al grado di affaticamento muscolare, e non alla riparazione e al rafforzamento dei muscoli.

Dolore muscolare a insorgenza ritardata: dopo quanto tempo si manifesta e quanto può durare?

Il dolore muscolare a insorgenza ritardata può manifestarsi solitamente dopo circa 12-24 ore dopo l'esercizio e il picco può arrivare dopo uno o tre giorni.

Più intenso è l'allenamento, maggiore sarà il tempo con cui il muscolo si autoriparerà. Se non lasci tempo al muscolo di rigenerarsi possono subentrare alcune conseguenze spiacevoli, come:

· Dolori articolari

· Insonnia

· Peggioramento delle performance sportive

· Sovrallenamento

· Peggioramento della composizione corporea

Come posso alleviare il dolore muscolare dopo gli allenamenti?

Se il tuo obiettivo è quello di costruire muscoli e guadagnare forza, un po' di dolore è inevitabile. Non è possibile eliminarlo del tutto. Tuttavia, esistono alcuni rimedi e consigli che possono aiutarti a diminuire il dolore muscolare dopo l’allenamento.

Se vuoi ridurre il dolore muscolare post workout ti consiglio di:

1. Non stare fermo. Che tu ci creda o no, uno dei modi migliori per ridurre il dolore muscolare è quello di muoverli. Se ad esempio hai fatto uno squat pesante, e oggi hai le gambe a pezzi, ti consiglio di non stare fermo sul divano, bensì cerca di fare delle camminate leggere, in quanto muovendo il corpo, migliori anche la circolazione sanguigna agli arti inferiori, così da ridurre l’accumulo di acido lattico alle gambe, ai glutei e ai polpacci.





2. Fai un bagno caldo con i Sali di Epsom. Immergersi in acqua calda con i sali di Epsom può aiutare a rilassare i muscoli e ad alleviare il dolore.





3. Prendi un antidolorifico, se necessario. Questo non accelererà il processo di guarigione muscolare, tuttavia potrà aiutarti a ridurre il dolore ad esso associato. Sconsiglio categoricamente di utilizzare i tradizionali farmaci antinfiammatori, come l’ibuprofene, è sempre meglio optare per un buon antinfiammatorio naturale.





4. Segui una dieta sana ed equilibrata ricca di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Queste sostanze aiutano a ridurre il dolore e a velocizzare la guarigione muscolare.





5. Prova una routine di due giorni. Se ti piace allenarti tutti i giorni, considera di dividere i tuoi allenamenti per gruppo muscolare. Ad esempio, un giorno puoi allenare le gambe e il giorno dopo le braccia. Questo ti aiuterà a dare a ogni gruppo muscolare abbastanza tempo per recuperare prima di allenarlo di nuovo.

Cura il tuo riposo notturno. Dormire bene è di fondamentale importanza se stai cercando di ridurre il tuo dolore. Inoltre, devi sapere che dormire male, può aumentare l’infiammazione del corpo, e quindi aumentare il dolore percepito.