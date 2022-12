Ecco i migliori token crittografici per far esplodere il tuo portafoglio crittografico per Natale - Ripple e Cryptoons

Se hai fatto trading dall'inizio dell'anno, è probabile che tu sia quasi stufo della natura imprevedibile del mercato delle criptovalute. Il mercato delle criptovalute del 2022 è stato imprevedibile e scoraggiante.

Molti nuovi trader si sono scoraggiati e hanno lasciato il mercato con il loro capitale rimanente. Inoltre, i migliori esperti di crittografia sono diventati muti con le loro previsioni e analisi. Il mercato non è riuscito a seguire alcuna tendenza particolare per qualche tempo. Ma una cosa è certa: il mercato orso finirà.

Il mercato ha promesso di invertire il suo continuo calo da qualche tempo, e il mondo sta aspettando pazientemente che ciò accada. C'è la speranza che il periodo natalizio possa innescare un cambiamento diffuso nel mercato delle monete. I trader faranno del loro meglio per prepararsi a questa potenziale ripresa degli eventi attraverso acquisti di token. Ma quali sono i migliori token da acquistare? Gli esperti ritengono che sia Cryptoons (CTOON) e Ripple (XRP). Scopriamo se hanno ragione!

Ripple: uno dei più grandi progetti crittografici in tutto il mondo

Ripple ha puntato la sua affermazione come uno dei più grandi progetti crittografici in tutto il mondo. È anche uno dei token più antichi nel mercato delle monete. A causa della longevità di Ripple nel mercato delle monete, gli utenti possono fidarsi che i loro investimenti produrranno rendimenti positivi. Ripple è uno dei pochi progetti di criptovaluta che si è ripreso da una battaglia legale con la SEC.

Ripple è più di un semplice discorso economico. Questa criptovaluta ha un'utilità impressionante che l'ha mantenuta in cima al mercato delle monete. Ripple è progettato per essere un processore di pagamento. Sì, elaborerà transazioni come i canali di pagamento popolari Mastercard e Visa. La cosa unica di Ripple è che può elaborare transazioni crittografiche e non crittografiche. Tuttavia, è necessario ottenere una rappresentazione digitale di qualsiasi cosa si desideri inviare.

Il protocollo decentralizzato di Ripple è ospitato su un gruppo di server basati su computer. A causa di questo sistema, la blockchain richiede meno potenza computazionale rispetto a Bitcoin. Questo è un risultato considerando che Ripple è stato creato pochi anni dopo Bitcoin. Dovrai acquistare XRP dai migliori scambi crittografici in tutto il mondo per investire in Ripple. Tutti i token XRP sono stati preminati e sono disponibili per l'acquisto.

Cryptoons: trasformare il mondo dei fumetti

Quando senti parlare di criptooni, sei destinato a chiederti di cosa tratta la criptovaluta. Se il nome non fosse già un omaggio, faresti bene a notare che questo token è un progetto basato su blockchain incentrato su fumetti, graphic novel e manga. Gli sviluppatori di questo progetto si impegnano a portare la gioia dei fumetti e dei manga a tutti. Lo fanno assicurando che i lettori e i creatori di contenuti abbiano accesso ai migliori contenuti tramite la blockchain.

I criptoon sono molto diversi dai forum su Internet, dove tutti parlano dei loro fumetti preferiti. Questo progetto di fumetto basato su blockchain consentirà agli artisti di preservare le loro storie e ottenere un valore equo per tutti i loro sforzi.

Questa piattaforma collegherà anche creatori e lettori come mai prima d'ora. Cryptoons è un progetto che mira a sfruttare i vantaggi di un mercato di graphic novel in rapida crescita. Fin dall'inizio dei fumetti e delle graphic novel, le persone si sono divertite a leggere queste pagine colorate. Con Cryptoons, i lettori accederanno a contenuti esclusivi e agli ultimi progetti.

Due progetti principali fanno risaltare Cryptoons: il trampolino di lancio del fumetto e la fabbrica NFT. Il trampolino di lancio del fumetto è un hub che annuncerà gli ultimi progetti nello spazio del fumetto. Puoi anche usarlo per annunciare il tuo lavoro o la tua collezione personale. D'altra parte, la fabbrica NFT è dove i lettori accederanno a oggetti da collezione esclusivi. Qui troverai diversi NFT coniati direttamente dai creatori. Questi gettoni possono essere sotto forma del loro miglior lavoro o di emozionanti pagine di fumetti.

