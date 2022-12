Molte persone che sono interessate a espandere la propria attività e il fatto di essere conosciuti anche su Internet, possono confrontarsi con molte EMILIO GIORDANI OPINIONI, così come cercare articoli inerenti a delle Web Agency che sono delle agenzie particolarmente utili in questo caso.

Sicuramente se si vuole allargare il proprio giro di clientela, Internet e lo strumento più interessante è che abbiamo a disposizione proprio perché raggiunge tutto il mondo, non solo l’Italia ma anche alcuni paesi all’estero. Se, ad esempio vendiamo un servizio online e conosciamo le lingue, perché non offrirlo un po’ a tutti, dal momento che non dobbiamo nemmeno spostarci per darlo?

D’altra parte per usare Internet basta un semplice dispositivo, sia fisso che mobile come un semplice smartphone che tutti quanti posseggono, un tablet che quasi tutti quanti posseggono anche in questo caso. Molte piattaforme come social network possono essere sfruttate proprio allo scopo di allargare il proprio giro di affari, non solo per fare amicizie o socializzare o intrattenere delle relazioni personali.

Le persone che sono interessate a avere un’attività in proprio soprattutto, o comunque tutti coloro che sono connotati da un certo spirito imprenditoriale, non possono dissociare la propria attività pubblica, specie quella su Internet, dall’immagine che possono dare ai propri clienti.

Parliamo in questo caso dei social network, di cui probabilmente il più famoso è sicuramente Facebook, ma esistono anche alcuni tipi di social network che funzionano in maniera diversa, parliamo ad esempio di YouTube che è una piattaforma dove si possono caricare dei contenuti multimediali.

Se abbiamo un negozio possiamo utilizzare YouTube per proporre i nostri prodotti o i nostri servizi in chiave pubblicitaria, magari andando a costruire una certa immagine anche visiva. Facebook però è probabilmente il social network più utilizzato e quindi curare la nostra pagina di Facebook diventa importante. Ci sono delle figure professionali che sono specializzate in questo e che si trovano all’interno delle Web Agency e che possono curare i social network di qualunque genere di imprenditore, riferendosi a qualunque tipo di attività perché i social media manager è proprio una professione studiata a tal fine.

Tutte le piattaforme di social network che sono conosciute, anche quelle di più recente diffusione e popolarità, hanno una chiave di funzionamento oltre che degli strumenti di utilizzo, anche se ci sono dei minimi comuni denominatori che devono essere conosciuti.

È proprio la persona che studia questi social network, e si tratta del social media manager la persona che può aiutare l’imprenditore a utilizzare correttamente questo importante strumento di divulgazione del proprio operato. I social media possono assolutamente essere strumento di veicolo di presentazioni, interviste, pubblicità, informazioni, lanci di prodotti, promozioni eccetera.

Difatti, servono anche a creare reti di persone che, a tutti gli effetti, con il passa parola possono andare a imcrementare il nostro giro di affari. Devono essere periodicamente aggiornati proprio per non far calare l’interesse delle persone che magari ad un certo punto si distraggono con la propaganda della concorrenza, perché si tratta comunque di una competizione sempre aperta, non ci siamo solo noi su Internet.

L’indicizzazione dei siti Internet sui motori di ricerca

Un altro tema piuttosto importante quando si tratta di andare a posizionare i propri contenuti su Internet riguardo all’indicizzazione che viene operata all’interno dei motori di ricerca.

In questo caso non parliamo tanto dei social network quanto dei motori di ricerca, portali che servono appunto a fare un elenco di tutti i contenuti che sono presenti su Internet e che danno un senso dell’orientamento alle persone che stanno cercando qualunque tipo di cosa.

Come sappiamo funzionano andando ad inserire delle parole chiave in una maschera di ricerca per poi fornire, dopo un clic, un elenco di contenuti che possono andare a corrispondere a quella parola chiave.

È ovvio che per quanto riguarda i propri contenuti ci saranno tantissime risposte. Se ad esempio vendiamo del sapone, e clicchiamo sapone sul motore di ricerca, vengono fuori milioni di risultati come minimo.

Quindi, la cosa di cui abbiamo bisogno se produciamo e vendiamo del sapone e di essere tra i primi a venire visualizzati dagli utenti, i quali non vanno certo a cercare la milionesima pagina che corrisponde alla parola sapone. Di solito le persone si fermano a ciò che trovano tra le prime pagine e purtroppo questo meccanismo si autoalimenta, nel senso che ci sono dei criteri che fanno sì che quelle determinate parole chiave possono essere tra le prime visualizzate.

La domanda interessante è: come fare ad essere tra i primi a venire visualizzati ogni volta che me ne hai fatta una ricerca sulla base di quelle determinate parole chiave?

Ci sono delle tecniche e degli strumenti per poter raggiungere questo obiettivo e sono nelle mani di professionisti che lavorano all’interno di una web agency.

È proprio nelle competenze di questi professionisti riuscire ad aiutarci in questo, a darci la possibilità di essere visibili e di non essere completamente persi all’interno di un oceano vasto come potrebbe essere il web.

Poi dipende da noi capire come vogliamo sviluppare la nostra attività che sia un blog, l’unico merci, delle pagine social o qualunque altra forma di presenza su Internet.se abbiamo un problema anche a definire la nostra presenza comunque possiamo richiedere una consulenza ad un professionista esperto in comunicazione e marketing su Internet, che si tratta appunto di una specializzazione dal momento che questo tipo di modo di comunicare e soprattutto di vendere e proporsi è completamente diverso da quelli tradizionali e non deve essere confuso perché altrimenti rischiamo di non riuscire a raggiungere l’efficacia desiderata.

Sarebbe un peccato non utilizzare a nostro vantaggio queste risorse, perché se non lo facciamo noi le farà comunque la concorrenza, lo faranno tutte quelle persone che cercano di sgomitare per ottenere l’attenzione della propria clientela. Anche l’utilizzo del blog non deve essere sottovalutato, perché è possibile riuscire a pubblicare dei contenuti che vadano ad approfondire quello che stiamo facendo, un approfondimento che per tanti utenti che investono nella ricerca di un prodotto o di un servizio può essere veramente apprezzabile.