Esistono dei tutorial che possono esserci di grande aiuto quando si tratta di andare a indicizzare un sito Internet oppure a scrivere EMILIO GIORDANI RECENSIONI. Quindi, come fare se abbiamo bisogno di renderci più visibili all’interno del mercato digitale? Esistono delle strategie che sono più utili rispetto ad altri? Esistono dei professionisti di riferimento che possono darci un sostanziale apporto oppure possiamo operare da soli?

Tutte le volte che abbiamo deciso di metterci su Internet e abbiamo provato a cercare noi stessi (chi non lo ha fatto?) È possibile che il nostro nome, la nostra attività, la nostra pagina o il nostro blog a seconda di quello che stiamo cercando, emerga in terza o quarta pagina nei motori di ricerca. Chiaramente sappiamo tutti che non è auspicabile che sia così, perché quando andiamo a fare una ricerca di base, che sia per un dentista o per un ristorante in cui vogliamo cenare, è molto importante che i primi risultati siano quelli coincidenti con le nostre aspettative e che vanno ad assolvere i nostri bisogni.

È ovvio che se abbiamo un’attività e non compare tra le prime, i clienti che ci stanno cercando faranno prima a conoscere i nostri rivali o dovranno aspettare veramente troppo tempo, in maniera anche piuttosto seria, per avere accesso alla conoscenza della nostra esistenza. Innanzitutto parliamo di che cosa significa andare a indicizzare un sito, perché si tratta di uno degli strumenti più importanti che viene fornito quando ci si iscrive ad una web agency.

I motori di ricerca sono quegli indicatori principali di risultati che servono a fornirci un orientamento quando stiamo cercando qualcosa e ci sono dei motori di ricerca più o meno famosi e più o meno battuti. È chiaro che se vogliamo indicizzare un sito è molto importante che esso esca ed emerga in un contesto più favorevole di quello di partenza.

Il motore di ricerca funziona per parole chiave. Questo significa che le persone quando ci stanno cercando lo fanno attraverso un’associazione di parole. Se io sto cercando un dentista che operi vicino a casa mia e vivo a Milano, cercherò sul motore di ricerca dei seguenti parole chiave: “dentista Milano”. E questa ricerca può essere fatta anche in piccole variabili differenti come potrebbero essere “dentista in Milano” oppure “dentista a Milano”.

Questa è la seconda parte di lavoro che va fatta dopo l’indicizzazione. Dopo aver segnalato la presenza che vogliamo ricoprire all’interno del web dobbiamo anche occuparci di sfruttare queste parole chiavi che le persone utilizzeranno per cercarci e sfruttare a nostro vantaggio, tirando acqua al nostro mulino.

Quindi l’indicizzazione non serve altro che a renderci visibili in un mare dove i punti di riferimento sono pochi.

Immaginiamo la differenza che c’è tra una strada con diverse vie traverse che sono segnalate nei cartelli, e il mare dove di punti di riferimento non ce ne sono. Lo scopo è quello di andare a inserire la nostra attività tra quelle elencate, e l!indicizzazione è l’atto di farlo, non ha una connotazione di merito o meno.

Come si può posizionare in maniera favorevole un sito Internet

Invece, se parliamo di merito o di qualità dobbiamo utilizzare un termine differente da indicizzazione ovvero il “posizionamento“. Di solito queste due parole possono andare a braccetto, ma comunque è il posizionamento che ci dice quanto siamo alti rispetto ai risultati ottenuti da una ricerca all’interno di un motore di ricerca.

È chiaro che se c’è una lista di risultati, qualcuno dovrà essere agli ultimi posti: l’importante è che quel qualcuno non siamo noi. Questo lo diciamo nel caso a leggere l’articolo sia qualcuno che ha bisogno di un servizio di indicizzazione dove ottenere un buon posizionamento, mentre se la legge lo ha detti ai lavori, lo scopo dei professionisti di una web agency è appunto quello di spingere il proprio cliente, ottenendo l’obiettivo allora si andrà a meritare un determinato compenso.

Se non vi siete posti prima il problema del posizionamento eppure vi siete ritrovati all’interno del motore di ricerca sebbene in una pagina lontana, il discorso è che probabilmente avrete usufruito di quelle tecniche che utilizza Internet per catalogarci gratis. I diversi motori di ricerca pongono anche all’interno del proprio sito Internet dei link oppure dei percorsi guidati che ti conducono a effettuare una segnalazione rispetto alla tua presenza su Internet.

Andando a cliccare questo link e seguendo le brevi e facili distruzioni abbiamo già indicizzato il nostro sito, ovvero sarà già presente all’interno del motore di ricerca. Il problema non è questo, i professionisti devono spingere il posizionamento e infatti la loro bravura viene manifestata andando a comprendere il genere di riscontro anche tangibile e materiale. Per valutare, insomma, il loro lavoro possiamo concentrarci soprattutto nel fatto che se siamo coloro che partono da una 10ª pagina di indicizzazione, ma mano che il lavoro di questi professionisti aumenta di intensità si abbasserà il resto dei parametri. È questo l’obiettivo che deve essere raggiunto: un buon posizionamento affinché le persone che hanno scarsa pazienza, ovvero quasi tutti, riescano a vederci in Internet e senza dover aspettare troppo, senza fare fatica, senza continuare a scorrere delle pagine e ritrovandoci poi in mezzo a altri creatori che non riteniamo minimamente validi.

Il discorso, è che bisogna avere la forza di proporre qualcosa di qualità e sacrificarsi almeno agli inizi, cosa che va tenuto in considerazione. Un’altra cosa, che non tutti sanno, è che mettersi nelle mani dei professionisti dà modo di creare nuove pagine allo scopo di ottenere questi risultati ed è sicuramente la soluzione migliore. Anche perché seguire dei tutorial online potrebbe essere persino controproducente, dal momento che ci sono delle tecniche che vengono utilizzate e che non sono produttive, anzi possono essere considerate anche delle pratiche scorrette di competizione.

Non c’è necessità di andare a ripetere la stessa parola chiave chissà quante volte, perché Google funziona attraverso un algoritmo che se ne accorge se qualcuno fa questo tipo di pratica scorretta.

Perciò, avere a disposizione degli strumenti significa, infatti saperli utilizzare in maniera positiva.