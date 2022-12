IMPT.io Token e Big Eyes Coin: gettoni che lavorano per il miglioramento dell'ambiente

Il 2022 è stato brutale per il mondo delle criptovalute. Molti grandi nomi hanno perso il loro valore nei bagni di sangue che si sono verificati. D'altra parte, ha anche visto alcune nuove enormi configurazioni. Una nuova moneta meme, Big Eyes Coin, ha intrappolato tutti con la sua simpatica mascotte gatto anime e ha avuto una prevendita particolarmente riuscita. Oggi daremo un'occhiata a Big Eyes Coin (BIG) e vedremo perché potrebbe essere una scelta potenzialmente redditizia da aggiungere al tuo portafoglio. Parleremo anche di un nuovo token verde IMPT.io (IMPT). Questo token si concentra sull'incoraggiare e aiutare le persone a ridurre la loro impronta di carbonio.

Big Eyes Coin: lavorare per salvare i nostri oceani

Big Eyes Coin non è solo una moneta meme. La simpatica mascotte del gatto, come si vede nel suo recente cartellone pubblicitario a Times Square, è un modo per attirare un vasto pubblico, ma il suo obiettivo principale è il miglioramento dell'ambiente, in particolare della vita marina.

Big Eyes Coin ha già raccolto $ 11 milioni nella sua prevendita, e questo numero continua a salire. Questo progetto è intenzionato ad avere un impatto positivo e lo dimostra in diversi modi, uno dei quali è che il 5% della sua fornitura totale di token è detenuta in un portafoglio di beneficenza, che sarà donato a enti di beneficenza per la conservazione degli oceani.

Come nel caso della maggior parte delle monete meme, Big Eyes è un progetto guidato dalla comunità e ha molto da offrire ai suoi membri, incluso un club "Sushi Crew" per gli utenti che detengono un Big Eyes NFT. Per verificarlo tu stesso, consulta i link alla fine di questo articolo.

Uno sguardo al token IMPT.io (IMPT)

Il riscaldamento globale è il problema più grande che questo mondo abbia mai visto. Abbiamo visto enormi inondazioni, terremoti e scioglimento dei ghiacciai a causa dei cambiamenti climatici. È diventata la necessità del momento di cambiare le politiche climatiche globali. Molti campi sono saltati a lavorare nel mercato della compensazione del carbonio, che è aumentato enormemente in pochi anni. La piattaforma incoraggerà ogni individuo a ridurre la sua impronta di carbonio premiandoli con token IMPT se lo fanno.

Prevendita di successo

IMPT Token ha concluso in modo eccellente la sua prevendita. La prevendita viene condotta prima del lancio corretto del token per offrire agli investitori ordinari un modo semplice per acquistare i token. IMPT Token ha iniziato la sua prevendita il 4 ottobre e ha raccolto 1 milione di dollari lo stesso giorno. Questo ti dà un'idea del numero di persone che vogliono salvare il loro pianeta. IMPT Token ha annunciato di chiudere la sua prevendita prima della data indicata. La sua prevendita è esplosa l'ultimo giorno quando ha raccolto oltre 19 milioni di dollari. Presto sarà disponibile su più scambi.

Meccanismo di funzionamento

IMPT Token funziona in modo univoco per premiare ogni parte collegata allo stesso modo. IMPT vuole far crescere un ecosistema che avrà marchi e comunità eco-compatibili. Ogni persona può partecipare riducendo la propria impronta di carbonio perché l'aumento dell'anidride carbonica è la vera ragione dietro il cambiamento climatico. Registrerai qualsiasi progetto per ridurre l'impronta di carbonio, che ti aiuterà a guadagnare crediti. Questi crediti saranno convertiti in NFT e token IMPT.

CEX e DEX

Il successo della prevendita del token IMPT ha sorpreso tutti. Ora è pronto per essere elencato su diversi scambi decentralizzati e centralizzati. Verrà lanciato su Uniswap, Changelly Pro e LBank. IMPT Token viene fornito anche con un'app mobile facile da usare. Attraverso il suo token IMPT, le persone saranno in grado di acquistare, vendere, acquistare e scambiare. Questa criptovaluta più verde è anche pronta a donare a gruppi sociali eco-compatibili che includono grandi nomi come Netflix e Amazon.

Usi dei token

IMPT Token è una valuta all-in-one che farà ogni attività nell'ecosistema. Utilizzeremo questo token per acquistare, vendere e fare acquisti nell'applicazione mobile. Gli investitori utilizzeranno anche IMPT Token per votare in materia di governance.

