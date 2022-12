Museo della Radio Roma Lavoro

La radio continua a rimanere uno strumento molto importante per tante persone che amano ascoltare le notizie, la musica, i programmi di divulgazione e di intrattenimento ed è per questo che è possibile visitare il MUSEO DELLA RADIO ROM A LAVORO per avere un panorama più generale rispetto a questo mezzo di comunicazione.

In Italia, il museo della radio è anche conosciuto con il nome di museo della radio e della televisione e si trova a Torino, esattamente come metà del cinema. Bisogna considerare che in Italia questo museo è stato inaugurato solamente da meno di trent’anni e inizialmente era più museo destinato ai collezionisti. Oggi, è uno spazio dove si possono fare delle esperienze multimediali, che ricreavano atmosfera da studio molto interessante per visitatori.

Un tema molto importante, che è bello affrontare, è inerente all’incidenza che ha l’ascolto della radio nella vita di oggi.

In passato chiaramente la radio era molto più importante se pensiamo che non c’erano altri mezzi di comunicazione di massa efficienti allo stesso modo, questo prima della televisione chiaramente. Poi, in realtà dall’avvento di Internet e dalla nascita dei podcast a che sono degli strumenti multimediali che possono essere caricati sulla piattaforma, scaricati e ascoltati, le persone hanno ricominciato a utilizzare moltissimo lo strumento della radio.

La differenza è che in genere quando si accende la radio, a seconda del canale che si sceglie, c’è qualcuno che stabilisce per noi la programmazione. Invece, quando si sceglie un podcast si sceglie un argomento di ascolto e di apprendimento ma si vanno a comporre delle playlist dove i podcast possono essere scaricati in maniera autonoma ad ogni aggiornamento e che ci ritroviamo all’interno dello smartphone o del lettore MP3 da ascoltare.

Esistono dei dati ufficiali che parlano di quanto le persone ascoltino la radio, che potrebbero essere molto interessanti da analizzare. Questi dati partono dal presupposto di andare ad analizzare le radio più seguita ogni giorno, si differenziano per l’ascolto suddiviso per chi rimane sintonizzato per un determinato numero di tempo sulla stessa frequenza e per la percentuale di share andando poi a paragonare le varie stazioni tra di loro.

Naturalmente tra le prime stazioni in classifica, ovvero quelle più ascoltate, il divario con le ultime è molto importante, si tratta anche di otto punti percentuali per quanto riguarda la share. Tra l’altro, bisogna considerare che queste classifiche sono molto importanti per andare a fare paragoni con gli anni precedenti e vedere se l’ascolto verso la propria radio è aumentato o diminuito e soprattutto rispetto alla concorrenza. Da chi bisogna guardarsi e chi, invece ha dei problemi di ascolti.

Decretare l’ascolto di una stazione radio può essere importante anche per comprendere quali fasce pubblicitarie vendere e soprattutto a che prezzo, perché sostanzialmente la radio si nutre di pubblicità.

Cosa che invece, è più difficile mettere all’interno di un podcast, anche se nonostante tutto la maggior parte di podcast continua a rimanere gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono usufruirne sulla base di un loro ascolto.

La differenza che c’è tra radio e Podcast

Esistono dei punti in comune ma anche delle grosse differenze tra il contenuto di una trasmissione radio e i podcast e questo articolo ha proprio lo scopo di farli emergere. Si tratta di due elementi che sono in connessione tra di loro proprio perché le persone utilizzano sempre lo stesso organo per usufruirne, ovvero le orecchie.

È chiaro che in Italia ci sono molti studiosi di questi fenomeni, soprattutto coloro che fanno scienze della comunicazione e che quindi si occupano principalmente di questo tema. Il podcast nasce con l’esigenza di diventare molto più versatile e quindi di superare gli ascolti della radio o comunque per avere delle caratteristiche meno limitate.

Ed è per questo che si desiderava riuscire a creare dei contenuti che fossero più indipendenti, senza censure e più diretti.

Poteva essere possibile creare qualcosa di questo tipo proprio grazie alla mancanza di vincoli su una piattaforma come Internet che è meno vincolata dal punto di vista dei contenuti e dove è più facile sentirsi liberi di esprimersi.

E Podcast nasce nell’era digitale ed è per questo che tutti coloro che lo producono, perché spesso ci sono degli investimenti alla base, possono andare a fare un prodotto confezionato sulla base di una attenta selezione.

Poi è anche abbastanza ovvio che dal momento che è nato dopo della radio, il podcast ha dovuto trovare i suoi spunti dei contenuti radiofonici che sono stati presi, esaminati e riadattati sulla base dell’utilizzo che viene fatto di Internet.

In questo modo, con il tempo il podcast ha potuto avere finalmente una sua nuova identità, una identità che è stata creata anche sul tipo di utilizzo che ne viene fatto dalle persone. I principi fondamentali che hanno mosso la nascita sia del podcast della radio sono i medesimi, il bisogno di esprimere e comunicare, però la radio ad un certo punto ha cominciato ad avere vincoli che in origine non avevo per aggirare questi limiti è stato creato il podcast.

Tra l’altro tutti i professionisti che lavorano in radio hanno cominciato a avvicinarsi con grande curiosità a questo strumento che offre loro molte opportunità di lavoro. Perché possono produrre i loro podcast e avere, in alcuni casi, la possibilità di creare delle trasmissioni che non sono vincolate a produttori esterni. Magari, se siamo dei contenuti particolari e umoristi potrebbe essere interessante esaminarli e esaminare questo che proprio attraverso dei tentativi.

Difatti se ci piace un determinato podcast basta semplicemente che ci “abboniamo” e che nella maggior parte dei casi non si tratta di andare a effettuare un pagamento ma semplicemente di fare in modo di scaricare in maniera automatica il nuovo episodio del podcast che ci interessa. Invece, la sostanziale differenza tra Podcast radio deriva proprio dall’aspetto tecnologico, tanto è vero che molte persone credono che le puntate di una trasmissione radiofonica che sono digitalizzate siano di podcast ma non lo sono. Possono essere più che altro considerate dei contenuti on demand.