Riusciranno Big Eyes Coin, Tron e Aave a sopravvivere a un inverno cripto? Ecco cosa hanno da dire gli analisti crittografici

Le criptovalute sono emerse come una valida alternativa agli strumenti finanziari tradizionali. Un USP chiave delle attività basate su blockchain è la loro ridotta dipendenza da fornitori di servizi come stanze di compensazione e agenti di deposito a garanzia, che consente all'investitore di avere un maggiore controllo sul processo di investimento. Se stai ancora imparando le corde dell'investimento in criptovaluta e ti stai chiedendo come selezionare opzioni affidabili, la maggior parte degli esperti suggerisce di iniziare con la ricerca. Puoi stilare un elenco di alcuni dei migliori artisti come Big Eyes Coin (BIG), Tron (TRX) e Aave (AAVE), confrontarli e quindi prendere una decisione informata.

Big Eyes Coin: eliminare la confusione dai protocolli DeFi

Big Eyes è una moneta meme imminente che è stata progettata con l'obiettivo principale di aiutare più investitori a passare ai protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) per aumentare i loro portafogli. Ha lavorato per rendere la sua piattaforma user-friendly in cui gli utenti possono accedere a risorse estese per acquisire conoscenze non solo sulla piattaforma, ma anche sulla tecnologia blockchain.

Il suo token nativo è rappresentato dal simbolo del biglietto BIG e facilita usi transazionali come lo staking, la gestione della liquidità, la distribuzione di premi e il trading di token non fungibili, tra gli altri. Il team di Big Eyes ha limitato la fornitura di token a 200.000.000.000 di unità e il 90% dei token sarà reso disponibile per l'acquisto in prevenditahttps://buy.bigeyes.space/ per gli acquirenti interessati.

Per acquistare il BIG Token in prevendita, una delle prime cose che i potenziali utenti devono garantire è che abbiano ampi token BNB o ETH per la transazione. Ad esempio, gli utenti devono avere almeno token ETH del valore di $ 15 per acquistare la quantità minima ammissibile di token BIG. Se non hanno queste criptovalute, possono utilizzare la loro carta di debito o di credito per acquistare le monete ETH o BNB e quindi usarle per acquistare token BIG. Successivamente, il loro portafoglio digitale deve essere attivato e compatibile con Wallet Connect. Per un'esperienza ottimale, si consiglia agli utenti desktop di utilizzare MetaMask, mentre quelli che utilizzano browser mobili possono optare per Trust Wallet. Nell'ultimo passaggio, tutto ciò che gli utenti devono fare è selezionare il metodo di pagamento ed effettuare il pagamento. È possibile accedere ai token acquistati nella pagina dei reclami al termine della prevendita.

I piani di Big Eyes includono il lancio di una serie NFT in cui gli utenti saranno in grado di scambiarli in eventi interessanti ed eventi regolari. Inoltre, la piattaforma regalerebbe BIG Token e NFT come premi per la partecipazione.

Il token TRX di Tron aumenta del 19%

Tron è uno scambio decentralizzato leader per l'acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute. Una delle caratteristiche popolari della rete è il suo esploratore blockchain TRONScan, che non solo supporta la generazione di token, ma fornisce anche dati per query on-chain. Inoltre, la piattaforma offre una serie di strumenti di nicchia che gli sviluppatori possono utilizzare per creare dApp altamente funzionali. Il suo token nativo è TRX e viene utilizzato per tutti gli scopi transazionali sulla piattaforma. Il token TRX ha recentemente colpito i titoli dei giornali dopo che il suo prezzo di mercato è aumentato del 19% ed è stato scambiato a $ 0,054 il 2 dicembre. L'aumento del prezzo del token arriva dopo che è crollato a novembre in seguito al crollo FTX.

Rischi di silos Aave V3: fondatore di Aave

Aave è un protocollo di liquidità open source in cui gli utenti possono prendere in prestito e prestare attività come le criptovalute. Gli utenti possono anche fornire risorse al pool di liquidità di Aave e vederle crescere con la rete. Possono aspettarsi di guadagnare interessi regolari su questi beni. Il suo token nativo AAVE è utile per facilitare tutte queste transazioni. Recentemente, il fondatore di Aave Stani Kulechov ha parlato di Aave V3 in un post su Twitter e ha affermato che il protocollo apre la strada agli stati in cui i rischi sono isolati da asset quotati. Quindi, un asset può ora essere elencato solo se viene preso in prestito contro le stablecoin o per sbloccare le inserzioni per altri asset.

Molti analisti di criptovaluta hanno elogiato la piattaforma Big Eyes per le sue utilità uniche. Che si tratti del suo maggiore potenziale di crescita, degli sforzi per rendere l'ecosistema DeFi più accessibile o di un solido modello economico, gli analisti ritengono che sia ben posizionato per far crescere la sua base di investitori nel prossimo futuro.

