Token IMPT: una nuovissima criptovaluta ambientale proprio come Big Eyes Coin

Big Eyes Coin (BIG) è stata in fase di prevendita e ha raccolto oltre 11 milioni di dollari. Questi sono numeri sbalorditivi per un nuovo concorrente, poiché anche il mercato sta affrontando una grave corsa ribassista.

Recentemente un altro token, IMPT, utilizza un meccanismo di compensazione basato su blockchain per gestire i crediti di carbonio.

Token IMPT: rendere l'ambiente più pulito

Molti dei principali marchi di consumo si stanno unendo alla rete IMPT in questo sforzo. Il team ha già firmato partnership di affiliazione con rivenditori, tra cui Amazon. Ciò significa che ogni acquisto che un consumatore effettua su Amazon tramite IMPT contribuirà a salvare il pianeta. Altri marchi che hanno offerte di shopping di affiliazione su IMPT.io includono Microsoft, Bloomingdales, GameStop, River Island, Macy's ed Electrolux. Ogni rivenditore donerà una parte delle vendite effettuate tramite IMPT.io.

Spetta ai rivenditori quanto vogliono donare ai progetti ambientali, sociali e di governance (ESG) controllati selezionati da IMPT.io Token (IMPT). I consumatori possono scegliere i loro marchi preferiti confrontando diversi margini di vendita di articoli verdi offerti da ciascun marchio. Quando le persone acquistano online utilizzando IMPT.io token, che può essere scambiato con crediti di carbonio.

Un'altra importante funzione del progetto è quella di facilitare l'acquisto, la vendita e la "disattivazione" dei crediti di carbonio sul mercato blockchain. La tecnologia blockchain viene utilizzata per eliminare le frodi e aumentare la trasparenza nelle transazioni di crediti di carbonio. IMPT.io Token (IMPT) può essere convertito in crediti di carbonio ogni volta che qualcuno acquista il token e, come token non fungibile (NFT), può essere elencato su IMPT.io.

Inoltre, il token IMPT incoraggia lo smantellamento scambiando crediti di carbonio per NFT collezionabili progettati da un famoso artista. I token vengono inviati agli indirizzi blockchain a seguito dei punti di masterizzazione. Questo indirizzo può solo ricevere token (ma non inviarli), rimuovendoli efficacemente dalla fornitura.

Big Eyes Coin: Salvatore della vita marina

Oltre a ciò, evidenzia anche un caso cruciale per le criptovalute e la protezione ecologica. L'idea di Big Eyes Coin, dal concept alla performance, è quella di salvare l'oceano.

Big Eyes Coin, un adorabile gatto che scopre il valore dell'oceano e della sua ecologia, si afferma come un gatto che ha bisogno di trovare pesci da mangiare con la sua storia originale delle origini di Big Eyes. In particolare, il 5% di tutti i token disponibili al momento del lancio sarà donato a un portafoglio di beneficenza che andrà a enti di beneficenza che salvano gli oceani.

Inoltre, con l'uscita della Big Eyes Coin NFT Sushi Crew, Big Eyes diffonderà ulteriormente la consapevolezza ambientale attraverso l'arte, eventi e discussioni. Allo stesso modo, quando aprirà il negozio Big Eyes Coin Merchandise, probabilmente verranno create altre cose per spargere la voce su questo adorabile gatto.

