Aperture natalizie per il complesso monumentale di San Francesco

Per agevolare i tanti visitatori che giungono da fuori città, ma anche per tutti i Cuneesi interessati, in concomitanza dei giorni di apertura prolungata della mostra “I colori della fede a Venezia. Tiziano, Tintoretto, Veronese”, organizzata dalla Fondazione CRC nella ex Chiesa di San Francesco, anche il Museo Civico di Cuneo sarà eccezionalmente aperto al pubblico la mattina, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni di sabato 24 e di lunedì 26 dicembre 2022.

Domenica 25 dicembre, in occasione del Santo Natale, tutto il Complesso Monumentale resterà chiuso al pubblico .

Qui di seguito si ricapitolano gli orari del museo e della mostra nel weekend di Natale:

Museo Civico di Cuneo

Sabato 24/12: 10.00-13.00; 15.30-18.30

Domenica 25/12: chiuso

Lunedì 26/12: 10.00-13.00; 15.30-18.30

Mostra “I colori della fede a Venezia. Tiziano, Tintoretto, Veronese”

Sabato 24/12: 10.00-19.30

Domenica 25/12: chiuso

Lunedì 26/12: 10.00-19.30.

L’istituzione culturale è presente con le attività proposte anche su facebook, alla pagina: https://www.facebook.com/museocivicocuneo.