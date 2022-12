Natale coi fiocchi per il Caffè Letterario di Bra che ha chiuso il 2022 con Matteo Romano

Per l’ultimo appuntamento dell’anno il Caffè Letterario di Bra ha fatto le cose in grande. Eh sì, perché nella serata di giovedì 15 dicembre è stato protagonista assoluto Matteo Romano , star della musica italiana, ma soprattutto orgoglio cuneese.

Solare, gentile e disponibile, ha fatto della semplicità un valore. Matteo è un bravo ragazzo, direbbero le nostre nonne. E pure le nostre mamme, a cui piacerebbe molto come figlio, sicuro. È brillante, simpatico, pieno di interessi e di energia.

Il giovane cantante si è raccontato alla giornalista Silvia Gullino sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” , sfoderando quella simpatia che, unita al talento, gli ha già permesso di tagliare importanti traguardi, come la partecipazione al 72° Festival di Sanremo, dove ha conquistato l’11° posto da esordiente assoluto con il brano “Virale”.

E pensare che la sua carriera è partita nel bel mezzo della prima ondata pandemica. Durante il lockdown, il giovane artista si è cimentato in numerose cover di artisti famosi, conquistando il popolo del web. Così arriva “Concedimi”, il suo debutto ufficiale sul panorama musicale, che ha ottenuto un successo straordinario sia su TikTok che su Spotify.

Migliaia di persone hanno da subito apprezzato la canzone, arrivando ad usarla anche come sottofondo musicale per i video di loro creazione, nonché a duettare assieme al giovane cantante su TikTok. Dopo due mesi, è anche entrato nella Universal Music Italia, sotto l’etichetta Polydor. Nel novembre 2021 la FIMI gli ha riconosciuto il doppio disco di platino. Questo successo lo ha portato alla pubblicazione del suo secondo singolo “Casa di specchi” e gli ha pure permesso di aprire diverse date del tour di Emma Marrone.

Tuttavia, la passione per la musica del 20enne cuneese parte da più lontano e ha per complici i genitori. Infatti, la madre sin da quando era piccolo gli ha fatto ascoltare dai Red Hot Chilli Peppers ai Nirvana, mentre il padre principalmente canzoni italiane da De André ad Elisa, ma anche gli Arctic Monkeys. Dai tredici anni circa ha poi iniziato a studiare canto presso la Scuola Palcoscenico di Cuneo, mentre dal 2018 si è dato al pianoforte, iniziando così a scrivere le sue prime canzoni.

Nel 2018 e 2019 ha partecipato al concorso “Next Talent” di Cuneo, riuscendo a vincere il premio come migliore interprete entrambe le volte. Ha pure partecipato ad un Master di canto a Torino tenuto dalla nota vocal-coach Paola Folli. Scrive e compone la sua musica, spostandosi tra Cuneo e Milano per registrare i brani.

Il terzo posto a Sanremo Giovani con “Testa e Croce”, gli ha permesso di entrare nei Big di Sanremo 2022 e arrivare persino in Vaticano, dove si è esibito per papa Francesco nel Lunedì dell’Angelo in occasione della veglia di preghiera con oltre 57mila ragazzi.