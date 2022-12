Peveragno: anche in questo 'Natale in Contrada' va in scena il Birùn

Come consuetudine anche quest’anno la Compagnia del Birùn parteciperà alla manifestazione ‘Natale in Contrada’, organizzata dalla proloco di Peveragno. Per l’edizione di quest’anno abbiamo preparato un nuovo spettacolo dal titolo ‘Il Grande Sovrano’ (drammaturgia e regia Simona Grosso – scelte musicali e fonica Paolo Brizio – luci Marco Verra).



Combinando la divertente saggezza delle filastrocche popolari e delle favole di Esopo lo spettacolo è ambientato nella foresta, dove gli animali stanno preparando una festa per accogliere la nascita di un grande sovrano. Ma scoppia una lite su chi abbia più titolo per rendergli omaggio. Vincerà chi è più forte, chi è più bello o chi è più regale? Vi aspettiamo per scoprirlo, le sere del 24 e del 26 dicembre a partire dalle 20.30 con replica ogni 15 minuti nel cortile Girardi – Villani.



L’invito al Natale in Contrada è un invito che la nostra associazione accoglie sempre molto volentieri perché oltre ad essere un momento di festa e di incontro dà la possibilità di conoscere Peveragno nella sua forma più intima e accogliente e di visitare luoghi di interesse non accessibili al pubblico durante l’anno. Come, ad esempio, il cortile dell’ex convento dei domenicani messo a nostra disposizione dai proprietari per allestire gli spettacoli: un luogo di rilevanza storica, molto suggestivo per la sua conformazione, la sua posizione e la cura con cui viene conservato.



Un messaggio visivo che speriamo possa ispirare apertura, passione e vivo interesse per il nostro territorio e la sua gente.