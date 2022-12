Manovra su lavoratori autonomi, l'appello di Gribaudo: "I commercialisti non sostituiscano la PA"

“I commercialisti non devono sostituire la PA. È inaccettabile l’inserimento in legge di bilancio di una sanzione di 3000 euro per il commercialista che trasmette la richiesta di avvio dell’attività ai fini dell’attribuzione del numero di partita iva nel caso in cui, all’esito del controllo, l’Agenzia delle Entrate emetta un provvedimento di cancellazione. Per questo ho presentato emendamento soppressivo”.



Così l’on. Chiara Gribaudo (PD), vicepresidente della Commissione XI Lavoro, intervenendo da remoto al Forum dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.



"È un inammissibile tentativo di attribuire ai professionisti responsabilità, peraltro non retribuite, che sono proprie della PA. Professionisti che, come da voi correttamente sottolineato, non possono disporre degli strumenti dell’Agenzia delle Entrate – continua Gribaudo - per verificare l’affidabilità di chi richiede l’attribuzione della partita iva. Per questo ho presentato un emendamento soppressivo e mi auguro che la maggioranza faccia marcia indietro su questo aspetto. Mi scuso – ha concluso la deputata – se non sono lì in presenza, ma sono alla Camera proprio a seguire i lavori della Commissione Bilancio".