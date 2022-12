Saluzzo: vie e marciapiedi in condizioni pietose dopo la nevicata di ieri

Per chi doveva andare al lavoro e a scuola, strade difficili questa mattina a Saluzzo, dopo la nevicata di ieri.

Arriva una lettera al direttore sulla situazione.

"Sono Flavia Cerutti, come cittadina segnalo il mio disappunto e raccolgo quello di altri saluzzesi per le condizioni pietose delle strade, questa mattina in centro, dove vie e marciapiedi, hanno condizionato gli spostamenti e circolazione, come l’uscita o l'arrivo in città.

Mi domando e domando: a chi è stato dato l’appalto per la rimozione neve? Sono partiti in ritardo i mezzi ? Come funziona l'operazione?. C’era a disposizione troppo poco sale e sabbia?

Mi risulta che rispetto al circondario, Saluzzo sia la città in cui si è verificato il quadro peggiore.

Oggi, con la possibilità di prevedere la situazione, grazie alla precisione delle previsioni meteorologiche, io dico: basta organizzarsi!.

Senza parlare del centro storico, dove, se ieri il panorama era da cartolina, quello di stamane lo è un pò meno e fa segnalare criticità, per l’aspetto di pista da cross e cumuli di neve che limitano i posteggi, in piazza Castello e dove è consentito e l’ingresso in casa a residenti.

Alcune vie si percorrono con difficoltà e le pendenze scivolose per l’acciottolato, rendono difficile per gli abitanti, anche scendere in centro a piedi.

Grazie per lo spazio concesso sul giornale".