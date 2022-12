Scienziato e ricercatore, il dronerese Matteo Tolosano è il Bonelliano dell'anno

Momenti di commozione, stamattina, durante l'evento "Il Bonelli incontra", che si è svolto presso il Centro Incontri del palazzo della Provincia.

L'istituto tecnico cuneese ha infatti premiato i suoi alunni migliori e alcuni mecenati della scuola. Borse di studio anche da parte del Rotary Club Cuneo.

Ma è stato il momento dell'intervento del Bonelliano dell'Anno quello che ha fatto commuovere. Il premiato, Matteo Tolosano, classe 1992, di Dronero, non era fisicamente a Cuneo ma in collegamento da un ospedale della Svizzera, dove si trova per affrontare una malattia. Ed è stato proprio lui a commuoversi, emozionato per il prestigioso riconoscimento e per la delicata situazione personale che sta vivendo.

In sala la sindaca Patrizia Manassero, anche lei diplomata al Bonelli, che ha evidenziato come sia importante avere una scuola che forma i ragazzi e che fornisce le basi per affrontare anche percorsi di vita diversi da quelli dell'indirizzo di studio, come è successo proprio a Matteo. E poi un invito ad osare, facendo tesori di ciò che si è appreso.

Bello e intenso, oltre che pieno di passione, l'intervento di Matteo Tolosano.

Diplomato al Bonelli di Cuneo nel 2011, Matteo è un giovane scienziato che studia e analizza le cause dei cambiamenti climatici. Nel suo intervento, stamattina, ha raccontato il suo percorso di studi, che lo visto da sempre essere un appassionato di lingue straniere. Poi, durante gli anni, grazie ad alcuni insegnanti, la passione crescente per la scienza, la natura, gli animali, gli insetti.

All'Università di Torino si laurea in Scienze Naturali, proseguendo con la laurea magistrale in Biologia dell’Ambiente (2016) - entrambe con 110/110, "cum Laude". Nel suo percorso universitario collabora in vari progetti del locale Dipartimento di Scienze della Vita e biologia dei sistemi e, in Erasmus, con il Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) di Chambery, dove effettua uno stage con tesi magistrale.

Negli stessi anni ottiene l’abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica e frequenta una summer school dedicata al progetto Life Wolfalps, presso l’Ente di gestione aree protette Alpi Marittime. A fine 2016 si imbarca verso le Isole Kerguelen (Terres Australes Antarctiques Françaises) dove, per 14 mesi, partecipa ad un programma dell’Istituto Polare Francese IPEV che studia la biodiversità subantartica e gli effetti del climate change e delle invasioni biologiche sugli organismi terrestri.

Tornato in Europa, partecipa come assistente/biologo di campo allo studio delle foreste temperate europee e delle loro relazioni con il cambiamento climatico (FORMICA project – Gent University, Belgio) e lavora ad un progetto sui licheni della tundra norvegese, nelle montagne Dovrefjell, con la NTNU di Trondheim (NO).

Negli ultimi quattro anni lavora come tecnico di campo e di laboratorio per il progetto “Vanishing Glaciers” dell’Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne (EPFL - CH), finanziato dalla NOMIS Foundation. Questo lavoro lo porta ad effettuare 12 spedizioni scientifiche nei principali massicci montuosi del Pianeta (Alpi, Cile, Nepal, Groenlandia, Alaska, Uganda, Nuova Zelanda) per studiare la biodiversità microbica dei ruscelli glaciali in relazione al cambiamento climatico.

Con queste esperienze il dr. Tolosano è stato coautore di numerose pubblicazioni scientifiche sulle relative tematiche e sui risultati di campo. Nei ritagli di tempo, si dedica all’osservazione e alla fotografia naturalistica, e continua a formarsi in campo biologico e di sostenibilità ambientale, partecipando a corsi e ad iniziative di volontariato.

Nel corso della manifestazione L’Ever Green inoltre assegnerà la pince “d’argento” ai migliori diplomati dello scorso anno scolastico.

I premiati negli anni precedenti

2001 Piergiorgio Odifreddi, il matematico "impertinente", docente e scrittore

2002 Aldo Balocco, il "re dei panettoni"

2003 Domenico Favole, industriale serico e filantropo

2004 Piero Bertolotto, già Presidente di Banca Regionale Europea

2005 Alessandra Cesano, oncologa e ricercatrice negli Usa

2006 Francesco Arese, ex-presidente Fidal, imprenditore dell’abbigliamento sportivo

2007 Roberto Baravalle, critico d’arte, romanziere

2008 Giuseppe Mazzarello, banchiere e dirigente industriale

2009 Giuseppe Renda, capo delegazione della Croce Rossa internazione in Bolivia

2010 Elsa Lovera, ispiratrice dell’omonima fondazione filantropica

2011 Fredo Valla, scrittore, sceneggiatore, registra, cantore della cultura occitana

2012 Paolo Fanizza, vice presidente per l’Asia della Western Union

2013 Davide Schiera e Lucia Devidé, inform.tecnology and marketing in San Francisco Usa

2014 Maurizio Saglietto, geometra, dr.ingegnere, presidente dell’associazione filantropica Ansmi

2015 Ivo Grosso, ragioniere, notaio, segretario dell’Ass. notarile Italiana

2016 Enrico Bottero, ragioniere, direttore Ferrero Polska

2017 Gianni Cerutti, ragioniere, storico locale, scrittore, musicista e musicologo

2018 Alessandro Arlotto, ragioniere, docente alla Duke University (U.S.A)

2019 Marta Busso, ragioniera, pediatra e ricercatrice in campo medico

2020 Alessandro Ghio, ragioniere, docente universitario, oggi in Canada

2021 Alessandra Kolndrekaj, ragioniera, ora alla Banca Centrale Europea

2022 Matteo Tolosano, biologo, ricercatore, climatologo, ambientalista