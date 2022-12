Calcio Serie D: Fossano-Castellanzese tra le partite rinviate nel girone A

La copiosa nevicata di giovedì incide in maniera importante sulla disputa della 18^giornata del girone A di Serie D, originariamente in programma per sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Come prevedibile alcune partite del turno sono state rinviate, viste le condizioni dei vari campi oltre che del traffico sulle strade della regione.

Rinviate a mercoledì 11 gennaio le seguenti partite: Chieri-Derthona, Fossano-Castellanzese, Gozzano-Sanremese, Pont Donnaz-Borgosesia e Stresa-Castanese.

Si giocheranno, salvo imprevisti o nuove comunicazioni: Fezzanese-Legnano, Vado-Asti e Ligorna-Pinerolo (sabato) e Sestri-Bra (domenica). Ancora in dubbio Casale-Chisola.