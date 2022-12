Sci alpino, scatta il weekend di Coppa del mondo a Sankt Moritz: anche Bassino al via nell'ultima prova cronometrata

Sofia Goggia è stata la più veloce al termine della seconda e ultima prova cronometrata che precede la prima discesa libera femminile di Coppa del mondo a Sankt Moritz.

Sulle nevi elvetiche, la campionessa bergamasca si è pesa il miglior tempo con 1’29″19, dopo il secondo posto nella prima giornata di prove. Alle spalle di Goggia, la ticinese Lara Gut-Behrami a 1″10 e la norvegese Ragnhild Mowinckel ad appena un centesimo. Quarto crono per la slovena Ilka Sthulec, quinta l’austriaca Mirjam Puchner.

Buona prestazione anche per Elena Curtoni: la valtellinese ha fatto segnare il sesto tempo (con un salto di porta,) a 1″31 dalla compagna di squadra.Subito dopo tre austriache: Nina Ortlieb settima, Cornelia Huetter ottava e none ex aequo Ramona Siebenhofer e l’austriaca Kira Weidle. Quindicesima al traguardo Federica Brignone a 2″03.

Tra le prime trenta anche Nadia Delago 25esima e Laura Pirovano 29esima. Più attardate Marta Bassino, Nicol Delago e Karoline Pichler, dalla 33esima alla 35esima posizione. Oltre il cinquantesimo posto Roberta Melesi.