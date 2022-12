Dronero: incontro con Ale Bellotto, in anteprima dello spettacolo “Supermago”

È arrivato a Dronero questo pomeriggio, venerdì 16 dicembre, l’artista Ale Bellotto, pronto per una conferenza esclusiva per i maghi di Blink.

Domani sera, sabato 17 dicembre, alle ore 21 andrà in scena al teatro Iris “Supermago”, il suo spettacolo con Roberta Raschellà organizzato dal circolo magico dronerese. Meraviglia per grandi e piccini, in uno show unico con musica dal vivo.