Questa sera alle 21 ritorna “Time Out”; Ospiti Alessia Populini e Francesca Trevisan

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A2 e A1. Titolo dell’8^ puntata stagionale: “Il ritorno della guerriera Popu”, per celebrare il rientro in campo di Alessia Populini dopo circa 9 mesi dal brutto infortunio rimediato nella passata stagione.

Populini, che dunque sarà ospite in studio e che riceverà a sorpresa il saluto di una ex compagna di squadra di cui ancora non vi sveliamo l’identità. A proposito di ex pumine, da non perdere anche il collegamento con la schiacciatrice Francesca Trevisan, che quest’anno difende i colori dell’Offanengo, prossimo avversario della Lpm Bam Mondovì.

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste con protagonisti Chiara Ripalbelli (Lpm), Nadine Zech (Lpm), Marco Musso (Uyba), Rossella Olivotto (Uyba), Michele Marchiaro (Pinerolo), Anna Gray (Pinerolo) e Lara Caravello (Cuneo Granda).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate giornalistiche del gruppo More News.