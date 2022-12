Volley femminile A1: Cuneo a Busto per tornare alla vittoria e sfatare un tabù

Il posticipo televisivo della dodicesima giornata, con diretta alle ore 20:00 su Sky Sport Arena, metterà di fronte alla e-work arena di Busto Arsizio due squadre separate da un solo punto (13 Cuneo, 12 Busto) in una sfida che vale tanto in chiave Coppa Italia. Nelle ultime due giornate del girone di andata Cuneo Granda S.Bernardo e e-work Busto Arsizio si giocano infatti insieme al Bisonte Firenze, attualmente ottavo a quota quattordici punti, l'ultima piazza utile per l'accesso ai quarti di coppa.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Recuperata Kuznetsova dall'attacco influenzale che le ha impedito di essere della partita a Firenze, la Cuneo Granda S.Bernardo ha lavorato per correggere quello che ha funzionato meno nei due confronti con le big del campionato, Milano e Scandicci. Nel match con Scandicci a condannare le gatte sono stati i diciassette errori in attacco, record negativo assoluto stagionale. Nonostante i troppi regali alle quotate avversarie, la formazione di coach Zanini ha dimostrato di potersela giocare almeno nei primi due parziali, e domenica a Busto ripartirà da questa consapevolezza per provare a centrare la prima vittoria alla e-work arena nella sua storia dopo quattro sconfitte e tornare a muovere la classifica. Una partita non semplice, contro una squadra che ha vinto quattro delle ultime cinque gare tra campionato e Coppa CEV e che appare determinata a fare bottino pieno per restare in corsa fino all'ultimo per l'ottavo posto, un traguardo che prima dell'inizio del campionato appariva obiettivo minimo e che dopo il difficile inizio di stagione era diventato tutt'altro che scontato. Domenica Busto e Cuneo scenderanno in campo conoscendo il risultato del match tra Firenze e Milano; nell'ultima giornata del girone di andata, in programma lunedì 26 alle ore 17:00, le tre compagini sono attese da incontri difficili, con i due derby Cuneo-Novara e Scandicci-Firenze e il match tra Milano e Busto.

LUCILLE GICQUEL, OPPOSTA CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Noi e Busto abbiamo avuto un andamento simile fino ad ora, con una partenza in salita e una parte centrale del girone di andata in crescita. Domenica entrambe le squadre scenderanno in campo determinate a conquistare tre punti importanti in chiave Coppa Italia. Se ridurremo il numero di errori rispetto alla partita con Scandicci potremo senz'altro puntare alla vittoria. Un bilancio sul mio rientro? Ovviamente mi mancano ancora il ritmo gara e un po' di sicurezza, cose che recupererò al 100% solo giocando, ma intanto cerco di fare del mio meglio e sono davvero felice di essere di nuovo in campo a lottare con le mie compagne».

LE AVVERSARIE Dopo il tris di vittorie su Pinerolo, Scandicci e Macerata, domenica scorsa la e-work Busto Arsizio ha raccolto un solo punto al Pala Radi di Cremona. Mercoledì 14 nel debutto europeo casalingo in CEV Cup contro il Dresdner SC la formazione allenata da coach Marco Musso, priva di Omoruyi, Zakchaiou e Battista, ha vinto in quattro set pur senza brillare. Top scorer la solita Montibeller, in evidenza l’ex cuneese Alice Degradi.

LE EX Trascorsi cuneesi per Degradi, Zannoni e Zakchaiou, una stagione a Busto per Noemi Signorile (2016/2017)

I PRECEDENTI Busto avanti 5-2 e sempre vittoriosa alla e-work arena

