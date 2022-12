Volley maschile A3: il Monge Gerbaudo Savigliano chiude l'andata a San Donà di Piave

Si chiuderà sulle rive del celebre fiume Piave l’andata del Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso domenica sera (ore 18) dal Volley Team San Donà di Piave per la tredicesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Al Pala Barbazza andrà in scena l’incrocio tra la terzultima e la terza forza del campionato, con in palio tre punti che pesano tanto, per gli opposti obiettivi di entrambe le compagini.

L’avversario. Con i suoi 11 punti in classifica, il Volley Team occupa attualmente la terzultima posizione del Girone Bianco, ma in scia di Montecchio Maggiore (13) e Brugherio (12), che lo precedono. Sono quattro le vittorie ottenute fin qui dalla squadra di coach Paolo Tofoli, l’ultima delle quali lo scorso 8 dicembre: il netto 3-0 rifilato a Mirandola, diretta concorrente nella corsa salvezza dei veneti. Quindi, una sconfitta in tre set in casa di Garlasco, che non ha però minato le convinzioni di un gruppo in grande crescita, rinforzato proprio dal giorno dell’Immacolata dall’innesto del palleggiatore Mirko Baratti. È lui il regista di un sestetto che ha negli schiacciatori Dalmonte e Umek e nell’opposto Mandilaris degli attaccanti di assoluto valore. Occhio, infine, al fattore campo: tre delle quattro vittorie ottenute da San Donà sono arrivate proprio al Pala Barbazza.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa biancoblu, invece, c’è grande entusiasmo. Il Monge-Gerbaudo è reduce da tre vittorie consecutive, tutte per 3-0, che hanno consentito a capitan Dutto e compagni di dare lo strappo decisivo per raggiungere il traguardo storico della qualificazione alla Coppa Italia.

Con il terzo posto già assicurato, i saviglianesi non hanno però voglia di fermarsi, come conferma coach Lorenzo Simeon: “In trasferta non è mai facile, soprattutto in queste gare che io definisco “partite trappola”, perché il rischio è quello di farsi ingannare dalla classifica. Ci teniamo e vogliamo chiudere al meglio un girone d’andata splendido. Sarà anche la penultima fatica del nostro 2022: negli ultimi due atti vogliamo continuare a portare attenzione, serietà e imporre il nostro gioco, continuando in questo trend positivo di risultati e prestazioni”.

I precedenti. Le due squadre si affrontarono per la prima volta della loro storia nella scorsa stagione e in entrambi gli incroci la spuntò Savigliano. La gara d’andata, a Cavallermaggiore, fu una vera battaglia sportiva, vinta dai biancoblu al tie-break 15-12. L’unico precedente al Pala Barbazza, invece, regalò tre punti agli ospiti, vittoriosi per 3-1 nella gara di ritorno della scorsa Serie A3 Credem Banca.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Volley Team San Donà di Piave e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18 di domenica 18 dicembre.