Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova, sabato la sfida al vertice contro il Val Chisone

Nell’ undicesima giornata del campionato di Serie C maschile, ultima dell’ anno solare 2022 nonchè ultima del girone d’ andata, il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio è atteso dall’ ardua ed estremamente impegnativa trasferta di Villar Perosa in casa del Val Chisone (ore 20.45), attuale capolista solitaria del girone.

La partita di sabato sera, un interessantissimo scontro diretto per la qualificazione ai play off promozione con in palio punti molto pesanti, è senza dubbio molto difficile, ma i monregalesi, che arrivano dal successo interno per 3-0 ottenuto contro il Savigliano nel posticipo di martedì sera, proveranno a conquistare la decima vittoria di questo campionato, che rappresenterebbe un successo che sarebbe davvero molto importante per restare agganciati al treno per i play-off-promozione.

“Questo di Villar Perosa contro il Val Chisone – asserisce coach Massimo Bovolo – è un test davvero molto interessante ed impegnativo, contro una formazione che, come dice chiaramente la classifica, è tecnicamente e fisicamente di ottimo livello, quadrata e che sa giocare una buonissima pallavolo. Noi dovremo riuscire ad approcciare la sfida nel modo miglior modo possibile ed essere bravi a giocare la nostra pallavolo, e essere capaci di imporre il nostro ritmo ed evitando di commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a favorire i nostri avversari e complicare l’ andamento del match. Dobbiamo essere sereni e determinati sia per poter conquistare punti preziosi per la nostra classifica che per continuare il nostro percorso di crescita tecnico e tattico”