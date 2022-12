La siccità ha decimato le chiocciole sia negli allevamenti che in natura

Una stagione particolarmente arida ha creato problemi e danni in agricoltura in molte Regioni italiane e non solo. Non si è salvata neppure la nostra chiocciola, la Helix pomatia, particolarmente sensibile alle variazioni climatiche, amante di un ambiente umido e fresco. Gli allevatori del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli sono ricorsi alla loro lunga esperienza per cercare di ricreare nei loro recinti un habitat che potesse almeno consentire la sopravvivenza dei propri molluschi. La carenza di acqua per l’irrigazione ha molto limitato questi interventi con risultati in molti casi disastrosi, si sono riscontrate mortalità anche del 70 – 80%.

La scarsità di prodotto autoctono, ma anche di importazione per una situazione analoga nei paesi dell’Est Europa, ha creato grossi problemi di approvvigionamento ai Ristoratori della zona, a fronte di una richiesta ritornata oltre gli standard pre pandemia. La carenza di prodotto fa fatto lievitare i prezzi sia delle chiocciole di importazione di oltre il 20/30%, sia di quelle autoctone. Le quotazioni hanno raggiunto, per le ragioni sopra menzionate, i 35/40 euro al chilogrammo per le chiocciole di qualità e certificate con il marchio di garanzia. La carenza di prodotto ha pesantemente penalizzato il mercato del 5 dicembre, nell’ambito della 453^ Fiera Fredda. Poche le partite presenti ma il livello qualitativo si è notevolmente incrementato, presenti alcuni elicicoltori del Consorzio con le chiocciole di loro produzione presentate in confezioni da un chilo, contrassegnate con uno dei due marchi, la chiocciola di montagna o la chiocciola del cuneese.

Da quest’anno anche gli allevatori di chiocciole sono tenuti a registrare la propria attività al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza, la quale attribuisce un codice di allevamento, che verrà inserito in una banca dati nazionale informatizzata. Queste nuove regole, che garantiscono la tracciabilità e tutelano il consumatore, probabilmente hanno allontanato dal mercato le partite di dubbia provenienza e i venditori che non potevano certificare la provenienza del prodotto. Abbiamo però constatato una maggior facilità di commercializzazione delle chiocciole autoctone certificate, con acquirenti disponibili a pagare prezzi più elevati pur di avere un prodotto con garanzie sulla qualità e luogo di produzione.

Alcune note positive non possono far ignorare una situazione a dir poco preoccupante, il patrimonio elicico in natura da parecchi anni si è progressivamente contratto, creando notevoli problemi di approvvigionamento agli elicicoltori che adottano ancora il metodo tradizionale, con la raccolta in natura e l’ingrasso nei loro recinti. Anche negli allevamenti i problemi non mancano legati anche alle frequenti variazioni climatiche, il rischio di estinzione della specie è reale, questo sarebbe un grave danno in particolare per Borgo, la cui immagine è strettamente legata a questa pregiata chiocciola, ma in particolare potrebbe costituire un preoccupante campanello d’allarme per il suo habitat, la chiocciola è infatti un importante bioindicatore.

Queste preoccupazioni sono state recepite dal centro di analisi e ricerca dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e, grazie alla sensibilità del Direttore Generale Dott. Angelo Ferrari, è stato creato, presso la Sezione di Cuneo, il Centro di Referenza Regionale per l’elicicoltura. Attualmente è già in atto un progetto di ricerca portato avanti in collaborazione con il Consorzio della Chiocciola di Borgo, sulla sicurezza alimentare, sono già stati effettuati tre campionamenti in cinque allevamenti aderenti al Consorzio, prossimamente saranno disponibili i risultati. Concordemente con il Comune di Cuneo, sede del Centro, in gennaio sarà programmato un evento per la presentazione di questo nuovo polo scientifico, già dotato di due nuovi Ricercatori, che avrà lo scopo di approfondire le problematiche degli allevamenti elicici per poterli rendere economicamente sostenibili. Si sta valutando la possibilità di mettere in atto un progetto di ricerca interdisciplinare per approfondire le cause che hanno determinato una drastica riduzione del patrimonio elicico in natura, perché la nostra pregiata Helix pomatia non possiamo lasciarla estinguere.