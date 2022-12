Cuneo guarda al regolamento per i Beni Comuni. Sturlese: "Una vera rivoluzione nei rapporti tra cittadino e istituzione"

Si chiama ‘regolamento labs’ e potrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – il nuovo punto di partenza per la città di Cuneo nel cammino verso la stesura di un regolamento per i Beni Comuni.



Se ne è parlato nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, durante la riunione in forma online della Vi commissione consiliare presieduta da Noemi Mallone. Collegati con i consiglieri il presidente del consiglio Marco Vernetti, l’assessore Alessandro Spedale e il dottor Giraudo.



È stata la stessa Mallone a condividere con i consiglieri presenti il regolamento ‘labs’ sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani (a patto che non sostituiscano i servizi e le responsabilità che il Comune stesso deve garantire). Il metodo concreto per farlo è quello dei cosiddetti ‘patti di collaborazione complessi’, ovvero interlocuzioni tra Comune e cittadini in merito alla gestione di spazi e beni d’interesse culturale, di valore storico e/o di dimensioni e valore economico significativi; un patto di collaborazione complessa potrebbe anche prevedere che siano i cittadini ad assumere in via diretta l’onere della manutenzione, del restauro e della riqualificazione del bene.



“Il regolamento per i Beni Comuni è solo il traguardo di un percorso che vede diversi step e che vede nella commissione di martedì sera la sua riattivazione – ha detto Spedale, nel corso del suo intervento - : con questo incontro abbiamo tirato le fila dell’iter e definito cosa sono e cosa rappresentano i beni comuni per la nostra città e la nostra amministrazione”.



“Dopo alcune sperimentazioni nel concreto ci sarà spazio per un monitoraggio, e quindi poi per la stesura del regolamento vero e proprio. Tutti i consiglieri hanno visto con favore il ritorno all’attenzione della città della tematica, comprendendo come si tratti però di una coprogettazione complessa e potenzialmente lunga tra cittadinanza e istituzione; serve e servirà mettersi attorno a un tavolo con spirito di collaborazione in tutte le sue fasi”.

“La relazione effettuata da Spedale in commissione si è rivelata ben costruita e potrebbe davvero configurarsi come guida positiva per il futuro” ha aggiunto Ugo Sturlese, che con il suo gruppo Cuneo per i Beni Comuni ha fatto della tematica un vero ‘leit motiv’.



“La stesura e l’adozione di un regolamento per i beni comuni sarebbe un successo non tanto per noi quanto per tutta la città – prosegue il consigliere, ricordando come già 300 amministrazioni comunali in tutta Italia l’abbiano adottato - , un vero passo avanti nell’ottica della partecipazione civica e della cittadinanza attiva, che vada oltre alle lamentele continue: così i cittadini potrebbero intervenire e presentare proposte concrete. Un vero salto di qualità, una rivoluzione, anche nel modo di lavorare del personale comunale, che dovrebbe ricevere formazione adeguata e modificare profondamente le proprie prassi includendo le operazioni di confronto con la popolazione e di valutazione delle proposte che arriverebbero”.