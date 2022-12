Dall’Ana Monviso Saluzzo 23 mila euro all’Officina delle Idee per la dialisi dell’ospedale di Saluzzo

La consegna del contributo Ana Monviso all'Officina delle Idee per il potenziamento della Dialisi dell'ospedale di Saluzzo

La sezione Ana Monviso di Saluzzo, che raggruppa 44 gruppi di alpini dislocati sul territorio della valle Po, Bronda, Infernotto, valle Varaita e pianura saluzzese nell'ambito della tradizionale cena del direttivo sezionale di fine anno, ha consegnato all'associazione Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo, nella persona del presidente Giovanni Damiano, un maxi assegno di 23 mila euro.

L’ingente somma vuole contribuire all’ampliamento del centro dialisi dell'ospedale di Saluzzo. L'iniziativa attivata qualche mese fa, ha coinvolto presso che tutti i gruppi delle penne nere del territorio ed i singoli soci iscritti all'Ana.

“Molte sono state anche le donazioni di privati che fidandosi degli alpini – sottolineano dal direttivo - hanno voluto contribuire alla raccolta così da fare raggiungere i 23 mila euro".

La cifra andrà a sommarsi alle altre raccolte da associazioni di volontariato di ambito socio sanitario e non, capofila l’Officina delle Idee, unite in una campagna di raccolta fondi per l’ampliamento della dialisi nell’ospedale di Saluzzo, portando a 12 i posti letto nell’ex palazzina Einaudi e assicurando interventi di recupero funzionale.