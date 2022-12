Demonte, oggi apre il Centro Fondo di Festiona

Dopo le intense nevicate dei giorni scorsi Festiona, la località nel comune di Demonte è pronta per dare il via alla stagione dello sci di fondo.

Il Centro Fondo Festiona è ubicato in uno spettacolare paesaggio alpino, che si può ammirare percorrendo 40 chilometri di piste. I tracciati presentano varie caratteristiche morfologiche, con diverse difficoltà di percorrenza: ideali per l’apprendimento della tecnica di base e fondamentale per un allenamento completo ed efficace per il turista e per chi si deve preparare per la stagione agonistica.

A partire da sabato 17 dicembre il centro Fondo sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17.

Saranno aperte le Piste Verde, Baby e campo scuola. Nei prossimi giorni si completeranno tutte le piste del comprensorio. Intanto sono attivi i servizi di noleggio attrezzatura di tecnica classica e skating, paraffinatura e sciolinatura.

Per chi vuole imparare lo sci di fondo o semplicemente affinare la tecnica sono disponibili di maestri della scuola di sci Valle Stura.

I presupporti ci sono tutti per una bella stagione.