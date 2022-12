Dal PNRR Casteldelfino pesca ancora un finanziamento di 47.427 euro

Nei mesi scorsi Casteldelfino, sul “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, aveva ottenuto un finanziamento complessivo di 33.917 mila euro per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR), l’attivazione di n. 37 servizi digitali dell’ente sull’App IO e l’attivazione sulla piattaforma PagoPA di 18 servizi di incasso del Comune. È notizia di questi giorni di un ulteriore assegnazione, sempre sul PNRR, di 47.427 mila euro per l’attivazione di un numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud.

L’Ufficio comunale per la Transizione digitale, nominato a marzo dalla Giunta di Casteldelfino negli unici due dipendenti dell’area amministrativa a farne parte con il conferimento della responsabilità del servizio all’istruttore amministrativo Barra Sabrina, ha elencato nella domanda i nove servizi dell’Anagrafe, Stato Civile, Giudici Popolari, Elettorale, Protocollo, Pratiche Sue, Contabilità e ragioneria, Tributi Maggiori e Gestione patrimonio.

I servizi pubblici basati sul modello Cloud della Pubblica Amministrazione garantiscono ai cittadini maggiore affidabilità, sicurezza e rispetto della privacy. Sono servizi progettati in maniera innovativa che consentono economie di scala e favoriscono una riqualificazione della spesa pubblica.

Le amministrazioni, di contro, beneficiano di risparmi significativi da reinvestire nello sviluppo di nuovi servizi, maggiore trasparenza sui costi e sull’utilizzo dei servizi, agilità e scalabilità nella gestione delle infrastrutture.

Il sindaco Domenico Amorisco in proposito, dichiara: ”Per Noi Amministratori dell’era in cui si usavano le macchine da scrivere per stampare una delibera o una lettera e la carta carbone per averne più copie, si aggiunge un impegno tecnico di adeguamento al digitale al consueto impegno politico di dare più servizi e infrastrutture ai cittadini. Ma devo riconoscere che questi finanziamenti sono strumentali nella direzione giusta di procurare servizi e infrastrutture in tempi meno lunghi e più tempestivi a beneficio dei cittadini”.