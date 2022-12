Giulia Ferrara è la nuova sindaca junior per Busca

Busca ha la sua seconda sindaca jr. Dopo Greta Marino eletta nel 2016, un’altra ragazza è stata eletta alla carica di primo cittadino junior: Giulia Ferrara, alunna di prima media, si è insediata ieri sera, insieme con i nuovi componenti del rinnovato Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nella sala del Consiglio Comunale, ha ricevuto la fascia tricolore dal sindaco senior, Marco Gallo. Vice-sindaco jr è Riccardo Savoca. I due ragazzi si erano presentati alle elezioni del 7 dicembre scorso a capo della lista 1 “La forza dei giovani: curiamo, ricicliamo, aiutiamo”: un nome che racchiude il programma e che, forse anche per questo, è stato premiato. Erano stati chiamati al voto tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ primaria e di tutte le classi della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Carducci.



“Gli alunni potranno così, con la pratica, migliorare le competenze di cittadinanza, il che è veramente necessario nella formazione delle giovani generazioni” osserva il sindaco Gallo.



“Sono molto soddisfatta della buona riuscita di questo progetto – dice l’assessora alle Politiche giovanili e al CCR Beatrice Aimar -, che ha visto coinvolte per la prima volta anche le scuole delle frazioni di San Chiaffredo e di Castelletto. E’ importante, inoltre, che il CCR sia l’occasione di incontro tra studenti di due ordini diversi, primaria e secondaria. Queste sinergie hanno fatto emergere delle proposte veramente interessanti. Ringrazio gli insegnanti e il dirigente scolastico, i quali accompagnano i ragazzi in questo prezioso percorso di educazione civica. Auguro alla sindaca jr e a tutti i nuovi consiglieri un buon lavoro, garantendo loro la mia disponibilità e la mia piena collaborazione e presenza”.



Presenti all’inserimento anche gli assessori Diego Bressi, Ezio Donadio e Lucia Rosso, che hanno rivolto i loro auguri di buro lavoro, e il dirigente scolastico Davide Martini che ha sottolineato come il talento sia poca cosa se non è messo a servizio della comunità. A ogni componemte del CCR è stata consegnate un copia della Costituzione Italiana.



Il programma della lista vincitrice

Il programma della lista vincitrice è molto concreto e indica precisi interventi mirati, divisi per ambiti, non troppo difficili da realizzare, ma di sciuro impatto. La sindaca jr Giulia Ferrara nel sui discorso di insediamento si è impegnata a realizzarlo con la collaborazione di tutti i componenti del CCR e insieme con il Consiglio comunale senior. La sindaca jr Per l'ambiente si intende distribuire più cestini per la raccolta differenziata, chiudere il traffico alcuni vie alla domenica, promuovere gli spostamenti a piedi o in bici rendendo le strade più sicure e realizzando le ciclabili, ripristinare il pedibus, rendere più vivibile in Maira con corsi di canoa e giornate dedicate. Per il tempo libero, organizzare una giornata della musica per le strade e nei giardini, coinvolgendo l'Istituto musicale insieme con il corso musicale, rendere accessibili tutti i parchi-gioco ai disabili. Per lo sport, attrezzare le aree verdi incluse quelle delle frazioni, organizzare una giornata dedicata, creare una parete per arrampicata nel nuovo edificio del polo scolastico. Per la cultura, rendere più accessibili e visibili i monumenti, stipulare convenzioni per consentire di visitarli con guide, anche quelli dei paesi limitrofi.



Il nuovo CCR

Il nuovo CCR è formato da tutti i componenti della lista 1 e dai candidati più votati (uno della secondaria e uno della primaria) della lista 2 “Insieme per una Busca migliore”. I nuovi consiglieri sono: Anastasia Garnerone, Febe Greco, Gloria Gosmaro, Umberto Morano, Aurora Paoletti, Alessia Cosio, Pietro Ghiglione, Tommaso Moi, Matteo Trimaglio, Sofia Giordano, Matteo Biamonte, Federico Basso, Angela Deng.



Le due liste erano state formate con ragazzi sia della scuola primaria sia della scuola secondaria e, come nelle elezioni dei grandi, si erano confrontate in una campagna elettorale in base ai propri distinti programmi. Ogni lista aveva deciso il proprio candidato sindaco tra i ragazzi di prima secondaria e il proprio candidato vicesindaco tra i candidati di quarta primaria.



Il CCR appena insediato resterà in carica per due anni.



Eletto per la prima volta nel 2011 (sindaco Samuele Galfré, vice-sindaco Federico Giraudo), il CCR di Busca era stato rinnovato nel 2016 (sindaca Greta Marino, vice-sindaca Giulia Minetti) e nel 2018 (sindaco Simone Cosio, vice-sindaco Lorenzo Ghibaudo).



Che cos’è il CCR

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è formato da un gruppo di ragazzi che si occupa attivamente, secondo le regole della pubblica amministrazione, dei problemi della propria città e della propria scuola. Lo scopo è coinvolgere i più giovani nella vita pubblica, interessandoli alla realtà del proprio territorio. Non si fa riferimento alcuno ai partiti politici. Una volta insediato, il CCR mantiene un rapporto con il Consiglio comunale “adulto”, verso il quale rivolge ufficialmente le proposte. I Consigli Comunali dei Ragazzi nascono in Francia nel 1979, in occasione dell’anno internazionale dell’Infanzia. Anche in Italia e in Piemonte, nel corso degli ultimi anni, numerosissimi Comuni, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, hanno attivato il CCR, costruendo percorsi per permettere ai ragazzi di conoscere e sperimentare i valori della partecipazione e realizzando iniziative e progetti che costituiscono una ricchezza per tutto il territorio regionale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte valorizza e promuove quest’esperienza, sostenendo la costituzione dei CCR, la formazione di una rete tra tutti i CCR esistenti e organizzando gruppi di lavoro tra i referenti dei CCR interessati, per arricchire le conoscenze reciproche.