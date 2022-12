Natale 2022 a Bra, tutti gli orari delle celebrazioni religiose in città

“Regem venturum Dominum, venite adoremus (Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire)”. Con questo spirito, tradotto in canto, Bra ed i braidesi si proiettano direttamente nel clima delle feste natalizie con la tradizionale Novena in programma nei giorni 19-20-21-22-23 dicembre, alle ore 20.45 nella parrocchia di San Giovanni Battista. Dal 19 al 23 dicembre, alle ore 18.30, la Novena di Natale per bambini e ragazzi è in diretta online sul canale YouTube delle parrocchie UP50. Una devozione molto bella e forte, che attende solo di essere vissuta da piccoli e grandi. Che il Natale è dietro l’angolo.