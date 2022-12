Nevicata a Cuneo, per FdI “Il Sindaco è tenuto ad un chiarimento per quanto accaduto nella giornata di ieri"

A seguito della nevicata avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 15 dicembre, la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo vuole porre l’attenzione sulla disastrosa gestione della viabilità.

Come avvenuto a Mondovì, dove il Consigliere comunale Rocco Pulitanò ha presentato un’interrogazione scritta condivisa dal centrodestra, come anche sottolineato dal Consigliere Provinciale di FdI Marco Bailo, la gestione delle nevicate che hanno investito tutta la provincia nella giornata di ieri è stata disastrosa, anche nella città di Cuneo.

“Il Sindaco è tenuto ad un chiarimento per quanto accaduto nella giornata di ieri - afferma il coordinatore provinciale William Casoni, che poi prosegue -: non è ammissibile che una nevicata, seppur intensa ma assolutamente prevista da tempo e non straordinaria, possa mettere in uno stato di paralisi l’intera Città. Come da sua stessa ammissione i mezzi spargisale hanno iniziato ad operare alle ore 12 di ieri, quando la neve stava già scendendo, il Sindaco ritiene che questo sia un tempestivo intervento di preparazione ad una massiccia nevicata?”

Monica Ciaburro, deputata alla Camera e Sindaco di Argentera, si dice stupefatta della gestione neve/viabilità approssimativa e pressapochista del Comune di Cuneo, così come della Provincia, per quella che dovrebbe essere considerata una risorsa e non un disagio. “Per chi come me amministra anche un Comune montano, è una gioia poter vedere così tanta neve caduta sul territorio. La neve dona un clima senz’altro gioioso e natalizio e quest’oro bianco è una benedizione per l’economia delle nostre straordinarie vallate, delle stazioni di sci, dei commercianti e delle imprese dell’accoglienza turistica. Detto ciò non posso esimermi dal sottolineare come ovviamente ci sia un rovescio della medaglia, che ha fatto percepire dai cittadini questa gioia come una sciagura, in una provincia come la nostra che dovrebbe essere molto ben preparata storicamente alla “magica neve”, per di più sotto Natale. Soprattutto oggi, con previsioni sempre più attendibili e precise, è impensabile sottovalutare la programmazione di uno sgombero efficace e tempestivo creando anche molti rischi sulle strade. Il mio Comune si è adoperato anticipatamente per mettere in sicurezza il Valico della Maddalena, predisponendo una chiusura e convocando l’apposita Commissione valanghe per la giornata odierna, effettuando le operazioni di distacco artificiale in modo da rendere operativo già dalla giornata di domani il Valico, approfitto per ringraziare qui tutti i componenti responsabili e personale dell’Unione montana Valle Stura. Spero che scenda ancora tanta neve ma anche che chi deve programmare sia pronto”.

Noemi Mallone, consigliera comunale a Cuneo dichiara che: “la nevicata di ieri era ampiamente prevista, perché il comune non è intervenuto tempestivamente al fine di salvaguardare la sicurezza stradale? Si è così paralizzata la città sottoponendola a gravi rischi d’incidenti stradali e non solo. Chiederemo conto di questa pessima gestione all’amministrazione e ci aspettiamo esaurienti risposte in merito”.